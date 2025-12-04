Головна Спорт Новини
«Проклятий» сезон продовжується: ще одна титулована гірськолижниця отримала травми

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
На останньому чемпіонаті світу Зутер стала сьомою в швидкісному спуску
фото: Keystone

Швейцарська зірка Корінне Зутер провела невдале тренування

Швейцарська збірна з гірськолижного спорту зазнала серйозної кадрової втрати – одна з найтитулованіших спортсменок країни, спеціалістка зі швидкісних дисциплін Корінне Сутер, отримала травму під час тренувальної сесії в Санкт-Моріці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на швейцарську федерацію. 

Інцидент стався у середу, коли 30-річна спортсменка впала на високій швидкості під час відпрацювання елементів швидкісного спуску. Як повідомляє асоціація Swiss-Ski, лижниця змушена зробити вимушену паузу приблизно на чотири тижні. Саме стільки часу медики прогнозують для повного загоєння травм і відновлення функціонального стану опорно-рухового апарату.

Діагностика, проведена у клініці «Hirslanden» у Цюриху, підтвердила одразу кілька ушкоджень: розрив м’язових волокон у ділянці лівого гомілкостопа, забій лівого колінного суглоба та незміщений перелом у задній частині правої стопи. Попри складність травм, медична команда ухвалила рішення не проводити оперативне втручання. Стан спортсменки дозволяє застосувати консервативне лікування, що включає іммобілізацію, фізіотерапію та поступове повернення до навантажень.

Зутер цього сезону ще не змагалася на етапах Кубка світу: вона мала виступити у даунгілі на домашньому етапі Санкт-Моріці, який відбудеться 10-14 грудня. 

Епопея з травмами відомих спортсменок продовжилася. Зокрема, колега Корінне за збірною, Лара Гут-Бехрамі, достроково завершила сезон і пропустить Олімпійські Ігри-2026. Також зазнали суттєвих ушкоджень Андрея Слокарь, Нея Дворнік та Кларіс Бреш. 

Головний старт чотириріччя для представників «білих» видів спорту, Зимова Олімпіада-2026, пройде з 6 по 22 лютого наступного року. Її прийматимуть Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оголосив девіз для зимових Ігор-2026, які пройдуть у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо (Італія). Організатори обрали слоган «IT's Your Vibe» («Це твій вайб»). Перше слово IT оформлене великими літерами, що символізує назву країни-господарки – Italy.

Італія має намір звернутися до Організації Об'єднаних Націй із пропозицією про запровадження «олімпійського перемир'я» на час проведення Зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілані-Кортіні.

