GGBET запускає новий тип ставок

Відтепер користувачі платформи можуть використовувати бетбілдер – тип ставок, який дозволяє збирати власний набір ринків в рамках однієї події. GGBET – єдиний букмекер в Україні, який пропонує бетбілдер не лише на спортивні, а і на кіберспортивні матчі.

На сайті та в додатках GGBET гравці можуть зробити комбіновану ставку на матч, обираючи різні варіанти розвитку подій всередині нього. Наприклад, у футболі – крім популярних ставок на перемогу і тотал голів – хто з команд буде перемагати в першій чи другій половині матчу, яку кількість голів заб’є конкретний гравець і багато іншого. В CS2 – яка з команд переможе на конкретній мапі, яку кількість кілів зробить конкретний гравець, скільки раундів в межах мапи буде зіграно і т.д. Серед українських букмекерів бетбілдер на кіберспортивні матчі доступний лише на GGBET.

Щоб зробити ставку бетбілдер, треба обрати подію серед тих, що ще не почались, натиснути на кнопку «бетбілдер», зібрати власний набір ринків із запропонованих, отримати підвищений комбо-коефіцієнт і завершити формування ставки кліком на кнопку. На старті GGBET пропонує бетбілдер на футбол, баскетбол, хокей, CS2, Dota 2, LoL і VALORANT, в подальшому список видів спорту і дисциплін буде збільшуватись.

Процес формування ставки через бетбілдер, як і в інших типах ставок на GGBET, проходить максимально швидко, користувачам доступні різноманітні платіжні методи для поповнення і виводу коштів, а розрахунок за ставкою відбувається без затримок і у юридично визначених термінах.

«Ми бачимо, як зростає інтерес користувачів до персонального підходу у ставках. Запуск бетбілдера – це крок до більш гнучкого та цікавого досвіду гри для кожного гравця. Раді бути першими, хто відкрив новий формат ставок для кіберспорту на українському ринку розваг та водночас урізноманітнив беттінг-досвід фанів спорту. Разом із тим, в центрі нашої уваги завжди залишається та «база», яка робить взаємодію користувачів з нашою платформою комфортною: стабільність роботи усіх платіжних методів, своєчасні виплати, різноманіття бонусів і постійне оновлення функціоналу» – прокоментував СEO GGBET UA Сергій Міщенко.

До запуску бетбілдера GGBET дарує бонус на депозит до 150% і фрібет до 5000 гривень. Детальніше – на сайті ggbet.ua.

Пропозиція діє з 3 по 10 грудня включно на сайті ggbet.uа на території України (за винятком тимчасово окупованих територій, визначених рішенням РНБО, введеним у дію указом Президента України).

*Під наданням бонусу/фрібету розуміється придбання гравцем бонусу/фрібету за одну копійку з балансу його особистого кабінету.