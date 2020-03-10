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    Новини

    НХЛ, НБА, МЛС та МЛБ обмежать доступ до спортсменів

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    Спортивні ліги США і Канади виробили спільну стратегію протидії коронавірусу. Поки вона обмежує лише журналістів

    У всіх чотирьох лігах тепер буде діяти заборона знаходження журналістів в роздягальнях або клубних приміщеннях до і після матчів.

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    Спілкування представників ЗМІ з гравцями відбуватимуться в спеціально обладнаних місцях.

    Таке рішення прийнято після консультацій з лікарями і фахівцями з боротьби з інфекційними захворюваннями.

    Поки мова не йде про матчі без глядачів - боси клубів дуже гарно навчилися на тому заробляти, а тому заборона завдала б неабияких збитків. Тож, було прийнято рішення ризикнути.

    Нагадаємо, коронавірус вже у США, зокрема, є летальні випадки, але спортивні боси пока не поспішають з відміною змагань, виключенням став теннісний супертурнір в Індіан-Веллсі.

    США НБА НХЛ коронавірус
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