Песоцька здобула першу нагороду у сезоні на міжнародних турнірах з настільного тенісу

Песоцька змагалася на одинадцяти турнірах цього сезону та врешті-решт зуміла завершити останній з них медально

Лідерка українського настільного тенісу понад рік не була на п'єдесталах

Українська гравчиня в настільний теніс Маргарита Песоцька завоювала бронзу змагань серії Feeder у Дюссельдорфі. Про результати турніру повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian sports.

Посіяна під шостим номером українка пропускала перший раунд. Почала свій виступ на турнірі Маргарита двома перемогам над представницями Південної Кореї, а нагороду гарантувала собі, здолавши у чвертьфіналі японку Рейну Асо (3:1). У півфіналі на Песоцьку чекав непростий матч проти ще однієї кореянки, Кім Сеонджін. П’ятисетове протистояння завершилось на користь суперниці українки (2:3).

Песоцька проводить гарний сезон: вона вийшла до основної сітки турнірів серії Grand Smash (аналог мейджорів у великому тенісі), а разом з українською командою, за яку грали також Вероніка Матюніна, Тетяна Біленко та Анастасія Димитренко, зуміла кваліфікуватися на чемпіонат світу-2026, який пройде у Лондоні завдяки п'ятому місцю на Чемпіонаті Європи.

Востаннє Маргарита була в призовій трійці на турнірі аналогічного рівня в чеському Гавіржові, де вона теж стала третьою. Після виграної медалі Песоцька піднялася на 71-е місце, що стало її найкращим результатом у рейтингу за понад 1 рік (5 травня 2024 року Маргарита посідала була 70-ю у світовій класифікації).

Нагадаємо, що минулого тижня Вероніка Матюніна принесла Україні другу в історії медаль на юніорському чемпіонаті світу з настільного тенісу. Найвдалішими для неї стали змагання у юніорській парі разом з однією найсильніших гравчинь Африки Ганою Годою. Отримавши п'ятий номер посіву завдяки комбінованому рейтингу 57, українка та єгиптянка у першому раунді здолали пуерториканок Едмарі Леон/Кристал Мелендез з рахунком 3:1 (11-6, 5-11, 11-3, 11-6), а у другому у важкому матчі обіграли француженок Леану Хошар/Елізу Пуйоль (6-11, 11-4, 9-11, 11-3, 11-2) та гарантували собі медаль. У півфіналі Вероніка та Гана поступилися сильному тандему з першої сіяної в особистій першості Анни Герсі та однієї з надій німецького настільного тенісу Мії Гризель (5-11, 13-15, 13-11, 11-13) та стали третіми.