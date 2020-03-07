Помер рекордсмен за кількістю здобутих Кубків Стенлі



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Усю кар'єру Андрі Рішар провів у складі «Монреаль Канадієнс» NHL.com

Анрі Рішарові було 84 роки

Один із найкращих хокеїстів в історії НХЛ Анрі Рішар помер 6 березня у 84-річному віці в канадській провінції Квебек, в передмісті Монреаля Лавалі. Про це повідомив офіційний сайт ліги.

У 2015 році у легендарного хокеїста діагностували хворобу Альцґеймера.

Всю свою кар'єру в НХЛ, з 1955 по 1975 рік, Рішар виступав за «Монреаль Канадієнс». З командою він виграв 11 Кубків Стенлі, що є рекордом серед гравців. Анрі Рішар завершив кар'єру в 1975 році. У 1979 році він був введений в Зал хокейної слави.

Всього в регулярних чемпіонатах НХЛ канадець провів 1258 зустрічей, набравши 1046 (358 + 688) очок. У 180 матчах Кубка Стенлі форвард записав на свій рахунок 129 (49 + 80) балів.

Анрі – молодший брат іншої легенди «Монреаль Канадієнс» Моріса Рішара.