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    Помер рекордсмен за кількістю здобутих Кубків Стенлі

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    Усю кар'єру Андрі Рішар провів у складі&nbsp;&laquo;Монреаль Канадієнс&raquo; - Помер рекордсмен за кількістю здобутих Кубків Стенлі
    Усю кар'єру Андрі Рішар провів у складі «Монреаль Канадієнс»
    NHL.com

    Анрі Рішарові було 84 роки

    Один із найкращих хокеїстів в історії НХЛ Анрі Рішар помер 6 березня у 84-річному віці в канадській провінції Квебек, в передмісті Монреаля Лавалі. Про це повідомив офіційний сайт ліги.

    У 2015 році у легендарного хокеїста діагностували хворобу Альцґеймера.

    Всю свою кар'єру в НХЛ, з 1955 по 1975 рік, Рішар виступав за «Монреаль Канадієнс». З командою він виграв 11 Кубків Стенлі, що є рекордом серед гравців. Анрі Рішар завершив кар'єру в 1975 році. У 1979 році він був введений в Зал хокейної слави.

    Всього в регулярних чемпіонатах НХЛ канадець провів 1258 зустрічей, набравши 1046 (358 + 688) очок. У 180 матчах Кубка Стенлі форвард записав на свій рахунок 129 (49 + 80) балів.

    Анрі – молодший брат іншої легенди «Монреаль Канадієнс» Моріса Рішара.

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    смерть хокей НХЛ «Монреаль Канадієнс» Анрі Рішар Хвороба Альцгеймера Кубок Стенлі Моріс Рішар
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