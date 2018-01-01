АЕК запропонував Чигринському новий контракт

Грецький АЕК планує продовжити співпрацю з українським захисником

Український захисник грецького АЕКа Дмитро Чигринський, ймовірно, продовжить контракт зі своїм нинішнім клубом. Про це агент футболіста Олександр Панков розповів кореспондентам каналу Футбол 1. «Контракт Чигринського закінчується літом. АЕК зробив пропозицію продовжити співпрацю. Наразі йдуть переговори. Думаю, якщо клуб зробить пропозицію,



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Дмитро Чигринський. Фото: ФК АЕК

Грецький АЕК планує продовжити співпрацю з українським захисником

Український захисник грецького АЕКа Дмитро Чигринський, ймовірно, продовжить контракт зі своїм нинішнім клубом.

Про це агент футболіста Олександр Панков розповів кореспондентам каналу Футбол 1.

«Контракт Чигринського закінчується літом. АЕК зробив пропозицію продовжити співпрацю. Наразі йдуть переговори. Думаю, якщо клуб зробить пропозицію, яка буде влаштовувати Дмитра, то він залишиться в клубі», - сказав він.

«Зараз Чигринський перебуває у дуже хорошій формі. Тому не дивно, що до нього є предметний інтерес інших команд. Зокрема, існує серйозна зацікавленість двох турецьких клубів дуже хорошого рівня», - підсумував Панков.