  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    АЕК запропонував Чигринському новий контракт

    Грецький АЕК планує продовжити співпрацю з українським захисником
    Український захисник грецького АЕКа Дмитро Чигринський, ймовірно, продовжить контракт зі своїм нинішнім клубом. Про це агент футболіста Олександр Панков розповів кореспондентам каналу Футбол 1. «Контракт Чигринського закінчується літом. АЕК зробив пропозицію продовжити співпрацю. Наразі йдуть переговори. Думаю, якщо клуб зробить пропозицію,
    • Сьогодні, 19:53
    • Розсилка
    Дмитро Чигринський. Фото: ФК АЕК
    Дмитро Чигринський. Фото: ФК АЕК

    Грецький АЕК планує продовжити співпрацю з українським захисником

    Український захисник грецького АЕКа Дмитро Чигринський, ймовірно, продовжить контракт зі своїм нинішнім клубом.

    Про це агент футболіста Олександр Панков розповів кореспондентам каналу Футбол 1.

    «Контракт Чигринського закінчується літом. АЕК зробив пропозицію продовжити співпрацю. Наразі йдуть переговори. Думаю, якщо клуб зробить пропозицію, яка буде влаштовувати Дмитра, то він залишиться в клубі», - сказав він.

    «Зараз Чигринський перебуває у дуже хорошій формі. Тому не дивно, що до нього є предметний інтерес інших команд. Зокрема, існує серйозна зацікавленість двох турецьких клубів дуже хорошого рівня», - підсумував Панков.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ