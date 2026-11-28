Сергій Федоровцев у 2014 році вчинив порушення антидопінгових правил

Спортивний арбітражний суд (CAS) відсторонив чотирьох російських веслувальників за порушення антидопінгових правил. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міжнародної агенції допінг-тестування (ITA).

Рішення винесено щодо Владислава Рябцева, Дениса Клешнева, В'ячеслава Михайлевського та Сергія Федоровцева. Зазначається, що спортсмени вчинили порушення у 2014 році. На підставі рішення Михайлевський, Рябцев та Федоровцев позбавлені золотих медалей чемпіонату Європи 2015 року.

Російські спортсмени мають право оскаржити рішення.

Нагадаємо, Фінляндія ухвалила рішення запровадити нові обмеження на в'їзд росіян до країни – обмеження стосуватимуться і професійних спортсменів.

Нові правила набули чинності 16 листопада.

«Фінляндія посилює обмеження на в'їзд громадян Росії. У постанові уряд заявив, що в'їзд громадян Росії з несуттєвими цілями, у тому числі для короткострокової роботи за візою, становить загрозу для міжнародних відносин країни», – йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Фінляндії.