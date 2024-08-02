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Актор Том Круз виконає небезпечний для життя трюк на церемонії закриття Олімпіади, – ЗМІ

Ілля Мандебура
glavcom.ua
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Актор Том Круз виконає небезпечний для життя трюк на церемонії закриття Олімпіади, – ЗМІ
Том Круз неодноразово потрапляв до об'єктива камер, відвідуючи різні змагання Олімпіади-2024
Фото: PA Wire

Том перебуває в активному європейському турне, однією з зупинок якого є Олімпійські Ігри в Парижі

Олімпійські Ігри, а особливо церемонії відкриття та закриття, є елементом шоу, що допомагає отримувати увагу глядачів з усього світу. Хоча концепції урочистостей не розголошуються до моменту їх проведення, у мережі з'явилася інформація про можливі яскраві моменти заключної події Олімпіади-2024. 

Зокрема, пов'язані вони з ім'ям відомого американського кіноактора, триразового володаря Золотого Глобуса Тома Круза.

Згідно з інформацією ЗМІ, 62-річний актор, який славиться своїми екстремальними вчинками у процесі зйомки фільмів, виконає ефектний трюк на закритті Олімпіади.

Він може спуститися з вершини стадіону «Стад де Франс» для процесу передачі олімпійської естафети від Парижа до наступної столиці головного спортивного форуму – Лос-Анджелеса. 

Повідомляється, що частина церемонії закриття була відзнята у Сполучених Штатах Америки та включає в себе відео стрибка Тома Круза з парашутом.

Сам же Том Круз провів цього року багато часу в Європі, знімаючи восьму частину фільму «Місія нездійсненна». Окрім цього, організатори анонсують участь великої кількості суперзірок в завершальній події Олімпіади. 

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: Том Круз Олімпіада

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