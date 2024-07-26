Катастрофа для відкриття Олімпіади: метеорологи випустили тривожне попередження

Метеорологи очікують на сильний дощ у Парижі на церемонії відкриття Олімпіади

Погода сьогодні може суттєво зруйнувати плани відвідувачів Олімпіади. У день церемонії відкриття Олімпіади у Парижі очікуються сильні опади, попередив метеоролог Патрік Марльєр. Сильні дощі розпочнуться між 18:00 та 19:00. Про це пише Lequipe.

Як зазначає видання, за даними Météo France, сонця не буде, і оргкомітет Олімпійських ігор 2024 року, безсумнівно, сподівався на кращу погоду для великого запуску заходу.

«Ці кілька годин будуть катастрофою. Ми очікуємо на невеликий дощ вранці, проте після невеликого затишшя очікується, що дощ посилиться, на жаль, наприкінці дня», – заявив Марльєр. Синоптики очікують, що випаде до 25-30 мм опадів, що «еквівалентно 15 дням опадів».

Церемонія відкриття Олімпіади розпочнеться 20:30 за київським часом у п'ятницю, 26 липня. Парад атлетів на човнах пройде шестикілометровим маршрутом річкою Сена від Аустерлицького мосту до Трокадеро. Нарешті заплановано фінальне шоу.

Організатори Олімпійських ігор вирішили влаштувати парад човнів на річці Сена замість звичної процесії в чаші головної арени змагань. Офіційна частина презентації атлетів відбудеться на майдані Трокадеро поруч із Ейфелевою вежею. Роль природних глядацьких трибун виконають набережні Сени. Концепція відкритого простору зробить Париж-2024 найбільшою церемонією відкриття з точки зору охоплення – аудиторії та географії.

Також стало відомо, що співачки Селін Діон та Леді Гага виступлять на церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі. Артистки були помічені на репетиції, вони співали у дуеті композицію Едіт Піаф La Vie en rose.

До речі, тенісистка Еліна Світоліна буде нести прапор України на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024. Світоліна – єдина українка, що пробилася до 1/8 фіналу Вімблдону-2024.