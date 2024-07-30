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Вселенський патріарх Варфоломій засудив відкриття Олімпіади-2024

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Вселенський патріарх Варфоломій засудив відкриття Олімпіади-2024
Вселенський патріарх заявив, що богохульство не є прогресом
колаж: glavcom.ua

Патріарх назвав виступ на відкритті Олімпіади богохульством.

Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що під час церемонії відкриття Олімпійських ігор в Парижі було оприлюднено образливі сцени для християнства та святого Євангелія. Про це йдеться на офіційному сайті патріарха.

«Олімпійські ігри є найвищою спортивною подією, яка привертає інтерес мільйонів наших братів і сестер з усіх куточків планети, і церемонія відкриття має урочисте значення, оскільки вона дає можливість країні-господарю висвітлити свою історію та цивілізації, передаючи позитивні повідомлення на універсальному рівні», – йдеться у повідомленні.

Патріарх Варфоломій додав, що під час церемонії відкриття Олімпійських ігор в Парижі було оприлюднено образливі сцени для християнства.

«З великим сумом під час церемонії відкриття в Парижі ми стали свідками оприлюднення образливих сцен для християнства та святого Євангелія, а також для кожної цивілізованої людини, яка визнає право на віру та повагу до релігійних символів», – зазначає Вселенський патріарх.

Патріарх назвав виступ на відкритті Олімпіади богохульством.

«Мало того, що ці зображення не збагатили церемонії; вони фактично його збідніли. Богохульство проти Бога не є прогресом; також не є правом образа релігійних переконань людей. Ми очікуємо, що спонтанний вияв відрази та неприйняття з боку такої кількості людей передав достатньо сильне повідомлення тим, хто відповідальний, і послужить джерелом надії на запобігання подібній поведінці в майбутньому», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що під час церемонії відкриття цьогорічних літніх Олімпійських ігор у Парижі на сцені показали виступ драг-квін. Користувачі соцмереж заявили, що це схоже на картину Леонардо да Вінчі «Таємна вечеря». Сценка обурила християн, які звинуватили організаторів у висміюванні християнства.

Водночас за словами художнього керівника церемонії Томаса Джоллі, сцена не була натхненна «Таємною вечерею», а зображала язичницьке свято, пов'язане з богами Олімпу: «Ви не знайдете в моїх роботах бажання очорнити когось чи щось».

Також олігарх, екснардеп та диякон Московської церкви Вадим Новинський заявив, що Захід нібито заперечує Бога, поширює атеїзм і агресивне насадження того способу життя, який уже привів свого часу до знищення Содома та Гоморри (два з п'яти стародавніх біблійних міст, які були знищені Богом за гріх хтивості, – «Главком»). Як приклад, він навів церемонію відкриття цьогорічних літніх Олімпійських ігор у Парижі, один з номерів якої нагадав йому «Таємну вечерю» Леонардо да Вінчі.

Теги: релігія Вселенський патріарх Варфоломій Олімпіада Франція

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