Що потрібно футбольній збірній України, щоб потрапити до плей-оф Олімпіади

Футболісти сьогодні дізнаються свою подальшу долю на олімпійському турнірі

Сьогодні відбудуться заключні матчі групового турніру у чоловічому футболі на Олімпіаді-2024, де грає і збірна України. Підопічні Руслана Ротаня все ще мають шанси на прохід до наступної фази змагань.

Турнірна таблиця групи B

Перед останнім туром усі 4 колективи мають однакову кількість очок – 3. Через це ранжування команд відбувається за додатковими показниками: спершу йде до врахування різниця у матчах, далі – кількість забитих м'ячів, а потім йдуть до врахування «очки командної поведінки» , які враховують кількість червоних та жовтих карток.

Аргентина наразі посідає перше місце, адже має різницю у «+1», Марокко та Україна знаходяться на 2 та 3 місці, а Ірак займає останнє місце через «-1» . Варто зазначити, що марокканці та українці мають однакову кількість і забитих, і пропущених, тому все на цей момент вирішує кількість жовтих та червоних карток: наші хлопці через червону картку в попередньому матчі та велику кількість жовтих мають -12 технічних балів, водночас Марокко -8.

Що потрібно Україні для виходу у плей-оф Олімпіади

Такий розподіл позицій означає, що сьогодні футболістам нашої команди треба провести щонайменше результативний матч, адже поразка від Аргентини завершить участь України на Олімпіаді.

Зокрема, перемога з будь-яким рахунком гарантує плейоф нашій команді, а ось нічия може вивести нашу збірну у чвертьфінал лише за додаткових умов.

Для цього треба, щоб у матчі Марокко – Іран також відбулася нічия, і в ній команди або забили одна одній менше голів, ніж це зроблять Аргентина з Україною, або Марокко отримало на 5 штрафних очок більше, ніж України (за жовту картку дають 1 штрафний бал, за непряму червону картку – 3 бали, за пряму червону – 4 бали, за жовту та пряму червону від одного гравця – 5 балів).

Матчі Україна – Аргентина та Марокко – Іран відбудуться о 18:00. Транслюватимуть поєдинок української команди ресурси Суспільного.

Олімпіада-2024. Медальний залік