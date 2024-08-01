Дзюдоїстка Литвиненко покидає Олімпіаду через дискваліфікацію

Свою єдина перемогу у Парижі Єлизавета здобула в 1/8 фіналу у поєдинку з косоваркою Лоріаною Кукою

Литвиненко посіла підсумкове 7 місце на Олімпіаді

Українська дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко поступилася у втішній сутичку на Олімпійських іграх у Парижі та завершує боротьбу за нагороди.

Українка у ваговій категорії до 78 кг програла китаянці Ма Чженчжао дискваліфікацією через три попередження. У разі успіху у цьому поєдинку, Єлизавета могла б посперечатися за бронзову нагороду.

У чвертьфіналі Литвиненко поступилась першій сіяній італійці Аліче Белланді. У цій сутичці українка також отримала дискваліфікацію через 3 попередження.

Свою єдина перемогу у Парижі Єлизавета здобула в 1/8 фіналу у поєдинку з косоваркою Лоріаною Кукою.

Литвиненко посіла підсумкове 7 місце на Олімпіаді. Наразі це є найкращим досягнення українських дзюдоїстів у Парижі.

Нагадаємо, що інша українська дзюдоїстка Дар'я Білодід поступилася в 1/8 фіналу.

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