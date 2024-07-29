Перші дні Олімпіади-2024. Головні скандали та сенсації (фото, відео)

Макрона освистали під час відкриття Олімпійських ігор

26 липня у Парижі відбулася урочиста церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024. Вже в перші дні змагань Олімпіада привернула увагу низкою скандалів та сенсацій. «Главком» зібрав добірку найголовніших новин Олімпіади-2024, щоб ви були в курсі всіх основних подій.

Трансгендери зробили пародію на «Таємну вечерю»

Під час церемонії відкриття цьогорічних літніх Олімпійських ігор у Парижі на сцені показали драг-квін-пародію на картину Леонардо да Вінчі «Таємна вечеря». Сценка обурила християн, які звинуватили організаторів у висміюванні християнства.

Під час виступу 18 акторів сиділи за довгим столом, а в центрі стояла жінка з великим срібним головним убором, що нагадував німб, як на зображеннях Ісуса. Потім на сцені відбувався імпровізований показ мод, який супроводжувався танцями.

Скандал на церемонії відкриття Олімпіади в Парижі: організатори показали постановку за мотивами роботи Леонардо да Вінчі "Таємна вечеря" за участі трансгендерів.



Зацінили перформанс не всі - дехто заявив, що це "знущанні над релігією і неповага до християн". pic.twitter.com/pVwnDZiQl7 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 27, 2024

Пізніше на сцені з’явилася масивна таця, на якій лежав згорнутий калачиком чоловік, пофарбований у блискучий блакитний колір.

Організатори заявили, що перформанс був «інтерпретацією грецького бога (вина і свята) Діоніса», який мав «показати нам абсурдність насильства між людьми». А втім, багатьом не сподобалося шоу, яке звинуватили у висміюванні християнства. Згодом організатори Олімпіади у Парижі перепросили за пародію на «Таємну вечерю».

Виступ Леді Гаги на церемонії відкриття Олімпійських ігор

Виступ Леді Гаги на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі став однією з найобговорюваніших подій цього літа. Хоча її феєричне шоу, в якому співачка поєднала елементи театру, музики та спорту, зачарувало багатьох глядачів, воно також спровокувало шквал критики.

фото: скріншот з відео

Основна причина скандалу полягає в тому, що організатори Олімпіади запросили для виконання головної пісні церемонії відкриття не французьку, а американську зірку. Багато французів вважають, що на такому важливому національному святі мала б виступати саме їхня співачка. Аргументи критиків різноманітні: від акценту Гаги під час виконання французької пісні до загального невдоволення тим, що іноземна зірка затьмарила місцевих талантів.

Соціальні мережі буквально вибухнули від коментарів, мемів і хештегів, присвячених цьому питанню. Багато користувачів висловили обурення тим, що їхню культуру нібито принижують, запрошуючи іноземну зірку. Інші ж, навпаки, захищали рішення організаторів, зазначаючи, що Гага – це світова зірка, яка може залучити додаткову увагу до Олімпіади.

Макрона освистали під час відкриття Олімпійських ігор

На церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі глядачі освистали президента Франції Еммануеля Макрона. Про це в Х написав лідер французької партії «Патріоти» Флоріан Філіппо.

Même avec un public ultra sélectionné, #Macron se fait copieusement huer et siffler lors de la #ceremoniedouverture !

Il est même décontenancé on le voit !



Bien sûr, pas relevé à l’antenne !…

Alors diffusons ! #jeuxolympiquesparis2024



Vidéo ! ⤵️ pic.twitter.com/GWOOZxDWQI — Florian Philippot (@f_philippot) July 27, 2024

Філіппо написав, що «навіть ретельно відібрана аудиторія» висловила явне невдоволення появою Макрона, через що «він навіть здивувався».

Тренерський штаб Канади займається шпигунством

Тренерський штаб збірної Канади слідкував за тренуваннями суперниць за допомогою дрона. Подібна ситуація сталася під час закритого тренування збірної Нової Зеландії напередодні їхнього очного поєдинку на Олімпіаді.

Невдовзі головну тренерку Беверлі Прістмен було звільнено від роботи в команді.Також тих, хто безпосередньо фігурував у скандалі: асистентка Прістмен Жасмін Мандер та аналітик Джозеф Ломбарді.

ФІФА через ситуацію позбавила жіночу збірну Канади шість очок у груповому етапі футбольного турніру Олімпіади. Зокрема, Канадська федерація футболу буде змушена заплатити $226 штрафу.

Тенісистки України оновили національний рекорд

У першому колі олімпійських змагань українська тенісистка Еліна Світоліна (№31 WTA) впевнено здолала японку Моюку Учідзіму (№66 WTA) з рахунком 6:2, 6:1. У наступному раунді Світоліна зіграє з американкою Джесікою Пегулою (№6 WTA) або швейцаркою Вікторією Голубич (№79 WTA).

Також до другого кола Олімпійських ігор-2024 в одиночному розряді вийшли Марта Костюк та Даяна Ястремська. Це означає, що Україна оновила національний рекорд за представництвом у другому раунді Ігор. Попередній рекорд було встановлено на Олімпіаді-2008 у Пекіні. Тоді українки Марія Коритцева та Альона Бондаренко пробилися до другого кола.

Таджицький дзюдоїст не потиснув руку супернику з Ізраїля

Скандалом завершився олімпійський турнір з дзюдо у ваговій категорії до 65 кг.

У 1/8 фіналу таджицький дзюдоїст Нуралі Емомалі переміг ізраїльтянина Баруха Шмайлова. Після сутички він відмовився тиснути руку опоненту та вигукнув «Аллах Акбар».

Варто зазначити, що в 1/16 фіналу Шмайлову також відмовився тиснути руку марокканець Абдеррахман Бушит. У 1/4 фіналу Емомалі зустрічався з японцем Хіфуми Абе. Сутичка завершилася достроково через травму таджика, він залишив татамі у сльозах.

Чемпіонка світу з фехтування програла у стартовому поєдинку

Чинна чемпіонка світу серед жінок на шпагах Сунь Івень з Китаю була нокаутована у своєму стартовому поєдинку з японкою Міхо Йошимура. Про це повідомляє Reuters.

Після трьох трихвилинних поєдинків в обох було по 13 дотиків, і в перші секунди раптового овертайму Йошимура, що посідає 43-тє місце в рейтингу, домоглася перемоги.

Узбецький боксер переміг італійця окремим рішенням суддів

У 1/8 фіналу у ваговій категорії до 92 кілограмів Лазізбек Муллажонов зустрічався із представником Італії Азізом Аббес Мухідіним та сенсаційно переміг його роздільним рішенням суддів. Таким чином, узбецький боксер вийшов до чвертьфіналу олімпійського турніру.

Муллажонов є чемпіоном Азії 2022 року та бронзовим призером чемпіонату Світу-2023.