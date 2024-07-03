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Чи буде Мессі грати проти України на Олімпіаді з футболу? Збірна Аргентини зробила оголошення

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Чи буде Мессі грати проти України на Олімпіаді з футболу? Збірна Аргентини зробила оголошення
Хуліан Альварес
фото: AFA

Олімпійським збірним дозволяється мати у заявці трьох гравців поза віковим обмеженням у 23 роки

Олімпійська збірна Аргентини обрала трьох футболістів, старших за 23 роки, що зіграють на Іграх-2024. Суспільне, з посиланням на TyC Sports передає, що з командою до Парижа вирушать голкіпер Херонімо Рульї, захисник Ніколас Отаменді та форвард Хуліан Альварес.

Олімпійським збірним дозволяється мати у заявці трьох гравців поза віковим обмеженням у 23 роки. Перших двох гравців за цією квотою – 36-річного Отаменді та 24-річного Альвареса – «альбіселесте» обрали до складу ще у травні.

Останнім доповненням став Рульї, 32-річний воротар нідерландського «Аякса». Голкіпер має чотири матчі за національну збірну та вдруге в кар'єрі гратиме на Олімпіаді.

Усі три обрані футболісти вигравали з Аргентиною чемпіонат світу-2022 в Катарі. Тоді Отменді та Альварес (у Хуліана – 4 голи та асист) зіграли у всіх семи матчах, а Рульї був резервним воротарем.

Досвід виступів на Олімпіаді з трьох гравців має лише Рульї: у 2016-му в Ріо він був першим номером збірної, яка вибула зі змагань за підсумками групового раунду.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що клуби АПЛ не відпустять Михайла Мудрика, Іллю Забарного та Єгора Ярмолюка. Залишаються питання щодо українських клубів.

Наставник олімпійської збірної Руслан Ротань очікує, що УАФ матиме великі проблеми у переговорах з клубами з приводу гравців.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Олімпіада Ліонель Мессі Аргентина

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