Чи буде Мессі грати проти України на Олімпіаді з футболу? Збірна Аргентини зробила оголошення

Олімпійським збірним дозволяється мати у заявці трьох гравців поза віковим обмеженням у 23 роки

Олімпійська збірна Аргентини обрала трьох футболістів, старших за 23 роки, що зіграють на Іграх-2024. Суспільне, з посиланням на TyC Sports передає, що з командою до Парижа вирушать голкіпер Херонімо Рульї, захисник Ніколас Отаменді та форвард Хуліан Альварес.

Олімпійським збірним дозволяється мати у заявці трьох гравців поза віковим обмеженням у 23 роки. Перших двох гравців за цією квотою – 36-річного Отаменді та 24-річного Альвареса – «альбіселесте» обрали до складу ще у травні.

Останнім доповненням став Рульї, 32-річний воротар нідерландського «Аякса». Голкіпер має чотири матчі за національну збірну та вдруге в кар'єрі гратиме на Олімпіаді.

Усі три обрані футболісти вигравали з Аргентиною чемпіонат світу-2022 в Катарі. Тоді Отменді та Альварес (у Хуліана – 4 голи та асист) зіграли у всіх семи матчах, а Рульї був резервним воротарем.

Досвід виступів на Олімпіаді з трьох гравців має лише Рульї: у 2016-му в Ріо він був першим номером збірної, яка вибула зі змагань за підсумками групового раунду.

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