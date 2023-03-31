Андрій Шевченко відвідав Охматдит: зіграв у футбол з першою протезованою в Україні дівчинкою (фото)

Окрім цього, легендарний футболіст поспілкувався з іншими пацієнтами та персоналом закладу

Легендарний український футболіст, володар «Золотого м'яча», тренер, амбасадор UNITED24 Андрій Шевченко сьогодні відвідав клініку Охматдит.

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Там він зустрівся і поспілкувався з пацієнтами та персоналом закладу, провів майстер-клас, зокрема, для дівчинки, котра пережила російський обстріл.

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6-річна Марина отримала сьогодні надзвичайного напарника для гри в футбол — легенду, володаря «Золотого м’яча» Андрія Шевченка фото: united24

Шестирічна Марина отримала свій протез в середині березня. Дівчинка втратила ногу через обстріл росіянами її будинку на Херсонщині у травні 2022-го року.

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Спочатку їй ампутували ногу у Кривому Розі вище коліна для того, щоб врятувати життя. Після цього дівчинка прибула до «Охматдиту», де лікується вже близько 10 місяців.

Спочатку вона лише лежала і зрідка сідала на ліжко. Зараз у дівчинки покращився стан. Вона вже не лише ходить, а й може кататися на самокаті і навіть давати пас Андрію Шевченку.

Андрій Шевченко і його допомога Україні

Легендарний футболіст та тренер у травні минулого року став першим амбасадором франдрейзингової платформи United24. Андрій Шевченко тоді приїхав до Києва та провів зустріч з президентом Володимиром Зеленським. У липні 2022-го року Шевченко приїхав до Польщі і зустрівся з українськими дітьми-переселенцями. Тоді він закликав світову спільноту не втрачати увагу до війни в Україні. Окрім цього Шевченко брав участь і різних заходах на підтримку України. Зокрема, і в тенісному благодійному вечорі, який організувала Еліна Світоліна.

Зазначимо, платформа United24 з час повномасштабної війни зібрала понад $300 млн. на допомогу Україні.