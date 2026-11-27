Банер з логотипом російської підсанкційної компанії «Газпром» був помічений на етапі Кубка світу зі скелетону. Про це повідомляє «Главком».

Перший етап Кубка світу зі скелетону у сезоні 2026/27 відбувся в німецькому Альтенберзі. На ньому був помічений банер російської підсанкційної компанії «Газпром». Скоріш за все, організатори використали один зі старих банерів з минулих років. Однак, учасники змагань мали змогу бачити логотип компанії «Газпром».

«Газпром» наповнює бюджет країни-агресора і фінансує власні добровольчі батальйони, що беруть участь у війні проти України. Проти «Газпрому», його дочірніх структур, пов’язаних банків і проєктів діють різноманітні санкційні обмеження з боку України, ЄС, США та інших держав.

Нагадаємо, Владислав Гераскевич заявив, що Міжнародний олімпійський комітет надав неправдиву інформацію у відповідь на офіційний запит журналіста Дункана Маккея щодо генераторів для українських спортивних об'єктів.

«Мені писав відомий в олімпійському русі журналіст Дункан Маккей. Це ще була історія під час Олімпійських ігор, я пропонував МОК допомогти Україні з генераторами для наших спортивних об’єктів. Я кілька разів потім нагадував, що ці генератори так МОК і не надав, і зі мною щодо них ніхто на зв’язок не виходив.

І мені Дункан написав, що він надіслав офіційний запит у МОК щодо цих генераторів. Він отримав відповідь, що МОК нібито зі мною контактував, і я нібито відмовився від них. Хоча, звичайно, зі мною ніхто не контактував, ніякі генератори не пропонував.

Тобто МОК просто збрехав у відповідь на офіційний запит журналіста. Це, напевно, єдине, що я чув про якусь комунікацію МОК зі мною після Олімпіади», – розповів Гераскевич.