«Рома» б’є «Порту» і робить заявку на чвертьфінал Ліги чемпіонів (відео)
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Розсилка
Після дублю Ніколо Дзаньоло «вовки» отримали перед виїзним матчем невелику перевагу
Італійська «Рома» зробила заявку на вихід в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2018/2019. На рідному «Стадіо Олімпіко» «вовки» здолали 2:1 «Порту».
«Рома» (Італія) - «Порту» (Португалія) — 2:1
Голи: 1:0 — Дзаньоло (70). 2:0 — Дзаньоло (76). 2:1 — Адріан (79)
«Рома»: Міранте — Флоренці, Костас Манолас, Фасіо, Коларов — Лоренцо Пеллеґріні (Н’Зонзі, 83), Даніеле Де Россі (к), Крістанте — Дзаньоло (Давіде Сантон, 87), Джеко, Ель-Шаараві (Джастін Клюйверт, 90). Тренер — Ейсебіо Ді Франческо
«Порту»: Касільяс — Мілітао, Феліпе, Пепе, Тельєс — Отавіо (Ернані, 84), Данілу Перейра, Ектор Еррера (к) — Фернандо (Андре Перейра, 76), Тікіньо Соарес, Браїмі (Адріан, 68). Тренер — Сержіу Консайсау
Суддя: Маккеліє (Нідерланди)
Попередження: Ель-Шаараві (88) — Ектор Еррера (74)
12 лютого. Рим. Stadio Olimpico. 51 727 глядачів
Усі три м’ячі в матчі були забиті по перерві, в заключному відрізку матчу. Спершу Едін Джеко зачепився за м’яч після передачі зліва і зробив скидку на Ніколо Дзаньоло. Той нагодою скористався відмінно — 1:0. Не встигли гості оговтатися, як римлянам вдалася контратака за участю вже згадуваного дуету. Джеко пройшов по центру, ударом з-за меж карного майданчика влучив у стійку, а Дзаньоло додав м’яч у сітку.
Правда, довго радіти комфортній перевазі «Рома» не змогла. На 79-й хвилині Адріан рахунок скоротив.
Повторний матч у Порту команди зіграють 6 березня.