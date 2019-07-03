Мама рекордсменки світу розповіла про тотальні зловживання у збірній України з плавання



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Юлыя Чумак (друга зліва) одну медаль в естафеті на чемпіонаті Європи таки здобула Фото з соцмереж

марія Чумак стверджує, що зловживання носять тотальний характер

«Главком» уже повідомляв, що Служба безпеки України затримала головного тренера збірної держави з підводного плавання Світлану Стрелкову. Пізніше її через стан здоров'я звільнили під домашній арешт.

Між тим, історія навколо підводного плавання обростає новими деталями, які на власній сторінці у «Фейсбуку» розповіла мама однієї з провідних спортсменок Юлії Чумак.

«Можливо, міністр спорту Ігор Жданов зверне увагу на цей пост і розбереться з корупційними схемами, яких дуже багато зі сторони Федерації підводного спорту, а особливо віце-президента Наталії Чекоданової, - пише пані Марія Чумак. - Моя донька Юлія Чумак відібралася на чемпіонаті України на чемпіонат Європи на дистанціях 1500 м, 800 м, естафета 4х200 м, марафонська естафета 4х2000 м.

На першій дистанції, 1500 м, Марії стало зле. Їй була надана медична допомога. Після цього вона була допущена до змагань на наступні дистанції. Під час того, як Юлії надавалася медична допомога, Алла Шляховська надала брехливу інформацію, що мою доньку дискваліфікували зі змагань.

Наступного дня Юля Чумак успішно пропливла в естафеті 4х200 м. Ще через день пропливла 800 м, не викладаючись, по домовленості з тренером, так як попереду була важлива для команди естафета 4х2000 м на відкритій воді.

Ввечері були командні збори, які закінчилися о 23-й годині, де командою було прийняте рішення, що Юля Чумак буде пливти в естафеті, на яку вона чесно відібралася на чемпонаті України, так як передумов для того, щоб вона не стартувала немає. Стан здоровя - теж відмінний, що підтвердили лікарі.

Однак наступного дня о 7:00 ранку з незрозумілих причин, Наталія Чекоданова зняла Юлю Чумак з естафети. Замість неї була поставлена Христина Мусієнко, яка не відібралася на цю дистанцію, але яка тренується у чоловіка Чекоданової. А то - фінансовий інтерес, премія, зарплата.

Чекоданова мотивувала своє рішення тим, що дуже хвилюється за стан здоровя Юлі. Хоча донька після того, як її було недобре, пропливла дві дистанці - 200 м в естафеті і 800 м. І чомусь тільки після трьох днів Чекоданова стала хвилюватися про її здоров'я. А відповідь проста — естафета призова! При чому, якщо брати по-справедливості, то наступною після Юлії відібралася Віка Уварова, тобто замінити доньку мала вона.

Христина Мусієнко пропливла в естафеті гірше за всіх, але за рахунок інших нечесно стала чемпіонкою Європи! Браво! Не знаю, де гордість у спортсменки - забрати чуже! Але це на її совісті і совісті Чекоданової. І це тільки маленька крапля того, що відбувається в нашому «справедливому» спорті.

Не так давно Юля Чумак стала рекордсменкою світу з фрідайвінґу. Але федерація робила все, щоб вона туди не потрапила. Про зміну дати дистанцій повідомили за 48 годин до старту. Змагання були в Стамбулі, квитки ми купували самі, по завищеній ціні, через невчасне отримання інформації. Про зміну дати організатори змагань попередили федерацію за 40 днів до старту, але нам це вирішили донести лише за дві доби до початку змагань. Проживання і транспорт теж були на наш рахунок.

І такі речі відбуваються не тільки трапляються з Юлею Чумак. Таких багато: спротсмени, тренери, батьки, - всі хто не подобається або не вигідні нашій федерації. Але голова Федерації говорить у своїх інтерв'ю, про велику справедливість».