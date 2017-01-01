«Барком-Кажани» і «Локомотив» не змогли пробитися до 1/8 фіналу волейбольних єврокубків

Обидві українські команди втратили чудові шанси пробитися до наступного раунду у своїх турнірах

Після «сухих» поразок у перших поєдинках своїх турнірів, відповідно, «Баркома-Кажани» у Кубку ЄКВ та «Локомотива» у Кубку Виклику, їхні надії стати учасниками стадії 1/8 фіналу виглядали досить сумнівними. Але не безнадійними, інформує офіційний сайт Федерації волейболу України. Враховуючи фактор рідних стін



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Обидві українські команди втратили чудові шанси пробитися до наступного раунду у своїх турнірах

Після «сухих» поразок у перших поєдинках своїх турнірів, відповідно, «Баркома-Кажани» у Кубку ЄКВ та «Локомотива» у Кубку Виклику, їхні надії стати учасниками стадії 1/8 фіналу виглядали досить сумнівними.

Але не безнадійними, інформує офіційний сайт Федерації волейболу України.

Враховуючи фактор рідних стін для обох представників України, у повторних матчах львівській команді у гостях потребувалося створити велике диво, а харківській удома – маленьке.

Проте, у кульмінаційних моментах українцям знову не вистачило ні концентрації, ні стійкості характеру, ні везіння.

Кубок ЄКВ з волейболу

1/16 фіналу

«Воєводина» (Сербія) – «Барком-Кажани» (Україна) – 3:1 (25:22, 22:25, 30:28, 25:16)

«Барком-Кажани»: Діденко, Кисилюк, Гладенко, Тевкун, Жуков, Паласюк; Брова (л), Бокшан, Бібер, Савків. Тренер – Угіс Крастіньш.

Перший матч – 3:0

Кубок «Челлендж» з волейболу

1/16 фіналу

«Локомотив» (Україна) – «Брно» (Чехія) – 3:1 (26:24, 25:18, 24:26, 30:28)

Перший матч – 0:3

«Золотий» сет у Харкові – 12:15