«Барком-Кажани» і «Локомотив» не змогли пробитися до 1/8 фіналу волейбольних єврокубків
- 21 Грудня, 15:18
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Розсилка
Обидві українські команди втратили чудові шанси пробитися до наступного раунду у своїх турнірах
Після «сухих» поразок у перших поєдинках своїх турнірів, відповідно, «Баркома-Кажани» у Кубку ЄКВ та «Локомотива» у Кубку Виклику, їхні надії стати учасниками стадії 1/8 фіналу виглядали досить сумнівними.
Але не безнадійними, інформує офіційний сайт Федерації волейболу України.
Враховуючи фактор рідних стін для обох представників України, у повторних матчах львівській команді у гостях потребувалося створити велике диво, а харківській удома – маленьке.
Проте, у кульмінаційних моментах українцям знову не вистачило ні концентрації, ні стійкості характеру, ні везіння.
Кубок ЄКВ з волейболу
1/16 фіналу
«Воєводина» (Сербія) – «Барком-Кажани» (Україна) – 3:1 (25:22, 22:25, 30:28, 25:16)
«Барком-Кажани»: Діденко, Кисилюк, Гладенко, Тевкун, Жуков, Паласюк; Брова (л), Бокшан, Бібер, Савків. Тренер – Угіс Крастіньш.
Перший матч – 3:0
Кубок «Челлендж» з волейболу
1/16 фіналу
«Локомотив» (Україна) – «Брно» (Чехія) – 3:1 (26:24, 25:18, 24:26, 30:28)
Перший матч – 0:3
«Золотий» сет у Харкові – 12:15