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    «Барком-Кажани» і «Локомотив» не змогли пробитися до 1/8 фіналу волейбольних єврокубків

    Обидві українські команди втратили чудові шанси пробитися до наступного раунду у своїх турнірах
    Після «сухих» поразок у перших поєдинках своїх турнірів, відповідно, «Баркома-Кажани» у Кубку ЄКВ та «Локомотива» у Кубку Виклику, їхні надії стати учасниками стадії 1/8 фіналу виглядали досить сумнівними. Але не безнадійними, інформує офіційний сайт Федерації волейболу України. Враховуючи фактор рідних стін
    • 21 Грудня, 15:18
    • Розсилка

    Обидві українські команди втратили чудові шанси пробитися до наступного раунду у своїх турнірах

    Після «сухих» поразок у перших поєдинках своїх турнірів, відповідно, «Баркома-Кажани» у Кубку ЄКВ та «Локомотива» у Кубку Виклику, їхні надії стати учасниками стадії 1/8 фіналу виглядали досить сумнівними.

    Але не безнадійними, інформує офіційний сайт Федерації волейболу України.

    Враховуючи фактор рідних стін для обох представників України, у повторних матчах львівській команді у гостях потребувалося створити велике диво, а харківській удома – маленьке.

    Проте, у кульмінаційних моментах українцям знову не вистачило ні концентрації, ні стійкості характеру, ні везіння.

    Кубок ЄКВ з волейболу

    1/16 фіналу

    «Воєводина» (Сербія) – «Барком-Кажани» (Україна) – 3:1 (25:22, 22:25, 30:28, 25:16)

    «Барком-Кажани»: Діденко, Кисилюк, Гладенко, Тевкун, Жуков, Паласюк; Брова (л), Бокшан, Бібер, Савків. Тренер – Угіс Крастіньш.

    Перший матч – 3:0

    Кубок «Челлендж» з волейболу

    1/16 фіналу

    «Локомотив» (Україна) – «Брно» (Чехія) – 3:1 (26:24, 25:18, 24:26, 30:28)

    Перший матч – 0:3

    «Золотий» сет у Харкові – 12:15

    Волейбол
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