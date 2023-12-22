Футболісти одного з клубів УПЛ отримали повістки
За інформацією Співаковського, цього тижня до «Оболоні» надійшла групова повістка від ТЦК
Близько 25 футболістів клубу «Оболонь» української Прем'єр-ліги отримали повістки від військкомату. Про це повідомив ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський.
За інформацією Співаковського, цього тижня до «Оболоні» надійшла групова повістка від ТЦК.
«Це настільки полярні речі: хтось їде за кордон в теплі країни, а комусь приходять повістки. І у футболіста може виникнути питання до керівництва країни, до влади, до президента: ви ж самі сказали, що ми маємо грати, проводити цей чемпіонат. Як це корелюється з тим, що на команду приходять повістки. Чому саме на цю команду? Ви якось за рейтингом йдете?» – сказав Співаковський.
Нагадаємо, на зимову паузу «Оболонь» пішла на 13-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 14 очок.
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