Футболісти одного з клубів УПЛ отримали повістки

За інформацією Співаковського, цього тижня до «Оболоні» надійшла групова повістка від ТЦК

Близько 25 футболістів клубу «Оболонь» української Прем'єр-ліги отримали повістки від військкомату. Про це повідомив ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський.

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За інформацією Співаковського, цього тижня до «Оболоні» надійшла групова повістка від ТЦК.

«Це настільки полярні речі: хтось їде за кордон в теплі країни, а комусь приходять повістки. І у футболіста може виникнути питання до керівництва країни, до влади, до президента: ви ж самі сказали, що ми маємо грати, проводити цей чемпіонат. Як це корелюється з тим, що на команду приходять повістки. Чому саме на цю команду? Ви якось за рейтингом йдете?» – сказав Співаковський.

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Нагадаємо, на зимову паузу «Оболонь» пішла на 13-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 14 очок.

Як ми повідомляли, збірна України визначилася з місцем проведення фіналу плей-оф за вихід на Євро-2024 з футболу. У разі перемоги над Боснією і Герцеговиною у півфіналі «синьо-жовті» проведуть фінал 26 березня 2024 року у польському Вроцлаві.

До слова, організатори футбольної Суперліги з компанії A22 Sports представили формат нового турніру, що стане прямим конкурентом для єврокубкових змагань УЄФА.