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Українська тенісистка потиснула руку росіянці на турнірі Australian Open (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Українська тенісистка потиснула руку росіянці на турнірі Australian Open (відео)
Українка Єлизавета Котляр подала руку російській суперниці Владі Мінчевій
фото: скриншот відео

Пропагандистські ЗМІ підхопили інцидент на Відкритому чемпіонаті Австралії 

Українська тенісистка Єлизавета Котляр поступилася російській суперниці Владі Мінчевій у першому раунді юніорського Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open).

Зустріч закінчилася з рахунком 6:2, 6:4 на користь російської тенісистки. Після поразки 16-річна українка підійшла до сітки та потиснула руку росіянці. Пропагандистські ЗМІ вже підхопили інцидент.

«Вони молодці, що так вчинили. Теніс завжди виділявся серед інших видів спорту. Спорт поза політикою – це було доведено», – сказав президент Федерації тенісу Росії Шаміль Тарпіщев у коментарі пропагандистському російському агентству ТАСС.

Нагадаємо, що український тенісист Денис Молчанов несподівано пробився до 1/8 фіналу парного розряду Відкритого чемпіонату Австралії 2024.

Як повідомлялося, сім тенісисток в основі Australian Open є новим рекордом України на австралійському тенісному мейджорі – до цього найбільше спортсменок (шість гравчинь) представляли нашу країну в Мельбурні у 2008 році. Останні учасниці визначилися в Мельбурні в п'ятницю, 12 січня.

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Теги: теніс спорт

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