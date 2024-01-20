Українська тенісистка потиснула руку росіянці на турнірі Australian Open (відео)
Пропагандистські ЗМІ підхопили інцидент на Відкритому чемпіонаті Австралії
Українська тенісистка Єлизавета Котляр поступилася російській суперниці Владі Мінчевій у першому раунді юніорського Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open).
Зустріч закінчилася з рахунком 6:2, 6:4 на користь російської тенісистки. Після поразки 16-річна українка підійшла до сітки та потиснула руку росіянці. Пропагандистські ЗМІ вже підхопили інцидент.
«Вони молодці, що так вчинили. Теніс завжди виділявся серед інших видів спорту. Спорт поза політикою – це було доведено», – сказав президент Федерації тенісу Росії Шаміль Тарпіщев у коментарі пропагандистському російському агентству ТАСС.
Нагадаємо, що український тенісист Денис Молчанов несподівано пробився до 1/8 фіналу парного розряду Відкритого чемпіонату Австралії 2024.
Як повідомлялося, сім тенісисток в основі Australian Open є новим рекордом України на австралійському тенісному мейджорі – до цього найбільше спортсменок (шість гравчинь) представляли нашу країну в Мельбурні у 2008 році. Останні учасниці визначилися в Мельбурні в п'ятницю, 12 січня.
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