Польський шахіст відмовився тиснути руку росіянину на Чемпіонаті світу (відео)
Поляк показав, що не хоче торкатися представника країни-агресорки
Польський шахіст Ян-Кшиштоф Дуда на Чемпіонаті світу зі швидкісних шахів відмовився потиснути руку своєму супернику з РФ Денису Хісматуліну, оскільки той підтримує війну в Україні та російського диктатора Володимира Путіна. Фрагмент трансляції розлетівся мережею.
Інцидент стався наприкінці грудня в Самарканді (Узбекистан) на Чемпіонаті світу 2023 року з шахів у рапід та бліц-грі. Російський шахіст простяг руку Дуді, коли сідав за шахівницю, однак поляк жестом руки показав, що не хоче торкатися представника країни-агресорки РФ.
Своїм вчиноком поляк ризикував програти партію через порушення правил чесної гри, коли не подав руку росіянину. Але зрештою партія завершилася внічию.
Нагадаємо, що раніше бельгійська тенісистка з українським корінням Марина Заневська відмовилася від традиційного рукостискання після поєдинку першого кола Відкритого чемпіонату США проти спортсменки Аріни Сабаленко. 30-річна уродженка Одеси вирішила проігнорувати другу ракетку світу з Білорусі, адже та відома симпатіями до тамтешнього диктатора Лукашенка та намагається всіляко уникати теми вторгнення РФ до України, зокрема і з території її батьківщини.
До слова, лідерка збірної України з фехтування Ольга Харлан була дискваліфікована з Чемпіонату світу після того, як відмовилася тиснути руку суперниці з РФ Анні Смірновій.
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