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Робота у Польщі для жінок: на які вакансії можна розраховувати

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Робота у Польщі для жінок: на які вакансії можна розраховувати
Для українок є чимало варіантів працевлаштування у Польщі
фото із відкритих джерел

У Польщі шукають працівників серед українок

 

У Польщі, попри низький рівень безробіття, фіксується дефіцит робочої сили у низці сфер. Про це пише  schengenvisainfo.com.

За словами польської влади, залучення іноземців, зокрема громадян України, до польського ринку праці зменшило дефіцит, але інтерес до найму українок залишається високим.

За даними Європейського управління праці (EURES), до переліку найбільш затребуваних у Польщі входять 45 професій. У тому числі це фахівці будівельної та транспортної галузей, де до війни працювало багато українських чоловіків. Натомість у списку є професії, де можуть працювати жінки.

Зокрема, українкам можуть підійти вакансії на такій роботі:

  • вчителі професійно-технічної освіти;
  • психологи;
  • фізіотерапевти;
  • бухгалтери;
  • художники;
  • акушери;
  • юристи;
  • лікарі широкого профілю;
  • фінансові менеджери;
  • кухарі;
  • пекарі та кондитери;
  • працівники швидкої допомоги.

Ці професії у 2024 році будуть ще більш популярними, ніж цього року. Вже зараз прогнозується також дефіцит і вихователів дитсадків. Це пов'язують з тим, що у Польщі збільшилася кількість дітей з України, переїхали через війну. 

Нагадаємо, за підсумками 2023 року 75% тимчасових працівників з України, які зараз перебувають у Польщі, задоволені своєю роботою. Це на 4% менше, ніж було 2022 року, і на 10% менше, ніж 2021 року.Такі висновки демонструє дослідження Як Ukraincy oceniaja prace w Polsce, проведене компанією ОТТО Work Force Central Europe.

Серед опитаних тимчасових працівників з України 43% відзначили, що зароблених у Польщі коштів їм вистачає на утримання себе та на основні покупки. 1/4 респондентів заявила, що може заощаджувати та відкладати гроші. Водночас 22% відповіли, що їм важко утримувати себе на польські зарплати.

Однак, незважаючи на високі витрати на утримання у Польщі, 56% респондентів переказують частину зароблених тут грошей родинам в Україні. З них половина заявила, що переказує сім'ї до 20% своєї заробітної плати, а майже 30% опитаних відповіли, що переводять сім'ї від 20 до 30% своєї заробітної плати.

При цьому 59% опитаних українців не зацікавлені у релокації в інше польське місто навіть у разі отримання кращої пропозиції роботи

Читайте також: Тільки не Варшава. У яких містах Польщі краще шукати роботу українцям
Теги: українка робота місто безробіття біженці українці гроші Польща

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