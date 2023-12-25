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Українська тенісистка заручилася з росіянином

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Українська тенісистка заручилася з росіянином
Шестиразова переможниця турнірів Міжнародної федерації тенісу і чемпіонка турніру ITF W100 у Франції Катаріна Завацька разом з російським нареченим
фото з відкритих джерел

Спортсменка певний час проживає за кордоном і перебуває в стосунках із росіянином шість років

Українська тенісистка Катаріна Завацька заручилася з російським тенісистом Аленом Авідзбою. Спортсменка певний час проживає за кордоном і перебуває в стосунках із нареченим шість років.

На своїй сторінці Катаріна опублікувала відео, де малює море й острів на крихітному полотні. Вона також намалювала дві руки, на одній з яких каблучка.

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Допис, поширений Katarina Zavatska (@katya_zavatska_)

Датою пропозиції стало 27 листопада, проте лиш зараз українка розповіла про це підписникам.

Коментарі до допису майбутнє подружжя приховало.

Катаріна Завацька заручилася з Аленом Авідзбою
Катаріна Завацька заручилася з Аленом Авідзбою
фото з відкритих джерел
Українська тенісистка заручилася з росіянином фото 1
Українська тенісистка заручилася з росіянином фото 2
Українська тенісистка заручилася з росіянином фото 3

Зазначимо, Катаріна Завацька – відома українська тенісистка. Вона почала займатися цим видом спорту в Рівному, де тренувалася в обласній спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі олімпійського резерву.

Українська тенісистка Катаріна Завацька
Українська тенісистка Катаріна Завацька
фото з відкритих джерел
Українська тенісистка заручилася з росіянином фото 4
Українська тенісистка заручилася з росіянином фото 5

Пізніше Катаріна шість років тренувалася у тенісному центрі в Каннах у Франції. Спортсменка перемогла в шести з дев'яти турнірів, де брала участь. 6 грудня Завацька потрапила до кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії. Australian Open 2024 відбудеться з 14 до 28 січня.

Ален Авідзба – російський тенісист. У січні 2014 став першим переможцем юніорського тенісного турніру Christmas Cup. А в серпні 2014 року завоював бронзову медаль командного чемпіонату світу з тенісу серед гравців до 14 років.

Ален Авідзба
Ален Авідзба
фото: Instagram/alenav1dzba

У червні 2018 року виграв турнір серії ITF Futures у Тулузі. У жовтні 2019 року в Москві на Кубку Кремля дійшов до 1/8 фіналу, де програв сербу Миколі Миловичу.

Зазначимо, що Катаріна не приховує своєї національності. Вона не підтримує дій РФ в Україні та переживає за рідних, які залишилися вдома.

Що стосується російського спортсмена, Ален Авідзба єдиний раз публічно висловився про війну в Україні через три місяці після початку повномасштабного російського вторгнення. Тоді спортсмен не засудив агресію своєї країни, а лише обмежився узагальненим закликом до миру в усьому світі.

Теги: спорт теніс російські спортсмени Катаріна Завацька

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