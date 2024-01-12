Вперше в історії. Одразу семеро українок зіграють в основному раунді Australian Open

Лише одного разу – на турнірі 2008 року – Україну в Мельбурні представляли шість тенісисток

У кваліфікації на Australian Open з чотирьох українок до основної частини змагань дісталися три

Сім тенісисток в основі Australian Open є новим рекордом України на австралійському тенісному мейджорі – до цього найбільше спортсменок (шість гравчинь) представляли нашу країну в Мельбурні у 2008 році. Останні учасниці визначилися в Мельбурні в п'ятницю, 12 січня.

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До основної заявки першого Грендслему року безпосередньо пройшли чотири українки: Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Марта Костюк. Вперше в історії Україна матиме трьох сіяних учасниць на тенісному турнірі Грендслем.

У кваліфікації на Australian Open стартували чотири українки – аби пройти до основної частини змагань, тенісистки мали здобути по три перемоги. До фіналів з українок не дісталася лише Катаріна Завацька, що закінчила виступи на стадії півфіналу. Натомість Даяна Ястремська, Дарія Снігур та Юлія Стародубцева перебували за крок від виходу до основної частини.

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Лідерка посіву Даяна Ястремська вибила з турніру господарку змагань Маю Джойнт за підсумками трьох сетів. Програвши стартову партію, Джойнт зрівняла рахунок у другому сеті, що завершився з рахунком 6:1. До основи українку вивів вирішальний, третій сет, що завершився перемогою 6:4 – вона втретє поспіль (та вп'яте – за кар'єру) гратиме в основі, де двічі долала стартовий раунд змагань.

23-річна Юлія Стародубцева дебютує в основній частині турнірів Грендслем. Після двох стартових перемог у двох сетах українка переграла чешку Габріелу Кнутсон на тайбрейку вирішальної, третьої партії – 2:1. Дотепер Стародубцева лише одного разу брала участь у відборі Грендслемів: у 2023 році вибула в першому колі кваліфікації US Open. Натомість від початку 2024-го українка виграла всі три своїх матчі.

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Вперше в основі Australian Open зіграє Дарія Снігур, що вже має досвід виступів у другому раунді Відкритого чемпіонату США. У фіналі кваліфікації 24-та сіяна українка залишила поза турніром іншу господарку змагань Меддісон Інгліс – 2:1.

На цьогорічному Australian Open Україна також повторила історичний рекорд представництва на Грендслемах. Сім українок грали в основі мейджорів двічі: на Ролан Гаррос 2007 року та Вімблдоні 2008-го.

Нагадаємо, українські спортсмени, серед яких і представники вітчизняного тенісу, залишили свій підпис під зверненням до країни-хазяйки Олімпійських Ігор-2024. Наразі підписи під цим листом вже поставили колишні і діючі українські тенісисти, переможці та фіналісти турнірів ATP, WTA та ITF. Серед них Марта Костюк, Леся Цуренко, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок, Надія Кіченок, Ольга Савчук, наші захисники Сергій Стаховський та Олександр Долгополов, бронзова призерка Олімпіади в Токіо Еліна Світоліна.