Вперше в історії. Одразу семеро українок зіграють в основному раунді Australian Open

Сім тенісисток в основі Australian Open є новим рекордом України на австралійському тенісному мейджорі – до цього найбільше спортсменок (шість гравчинь) представляли нашу країну в Мельбурні у 2008 році. Останні учасниці визначилися в Мельбурні в п'ятницю, 12 січня.

До основної заявки першого Грендслему року безпосередньо пройшли чотири українки: Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Марта Костюк. Вперше в історії Україна матиме трьох сіяних учасниць на тенісному турнірі Грендслем.

У кваліфікації на Australian Open стартували чотири українки – аби пройти до основної частини змагань, тенісистки мали здобути по три перемоги. До фіналів з українок не дісталася лише Катаріна Завацька, що закінчила виступи на стадії півфіналу. Натомість Даяна Ястремська, Дарія Снігур та Юлія Стародубцева перебували за крок від виходу до основної частини.

Лідерка посіву Даяна Ястремська вибила з турніру господарку змагань Маю Джойнт за підсумками трьох сетів. Програвши стартову партію, Джойнт зрівняла рахунок у другому сеті, що завершився з рахунком 6:1. До основи українку вивів вирішальний, третій сет, що завершився перемогою 6:4 – вона втретє поспіль (та вп'яте – за кар'єру) гратиме в основі, де двічі долала стартовий раунд змагань.

