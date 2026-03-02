Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Капітан гранда чемпіонату Німеччини зазнав важкої травми

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Капітан гранда чемпіонату Німеччини зазнав важкої травми
Емре Джан потрапив у темну смугу кар'єри
фото: Reuters

Універсальний футболіст провів лише два поєдинки після ушкодження

Дортмундська «Боруссія» надовго втратила ветерана Емре Джана. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Досвідчений німець травмувався під кінець першого тайму Der Klassiker проти мюнхенської «Баварії» (2:3). Згодом оборонець пройшов детальне обстеження. У нього виявили розрив хрестоподібної зв'язки лівого коліна.

Джан потрапив у лазарет щонайменше на півроку. Отже, ветеран «джмелів» пропустить не тільки вирішальні місяці нинішнього сезону, а й початок наступного. Лише минулого тижня він повернувся після травми паху.

У нинішньому сезоні Джан провів 16 поєдинків у всіх турнірах, у яких відзначився трьома голами. Контракт універсала, який може зіграти в обороні та середній лінії, розрахований до літа. Наразі «Боруссія» Д не запропонувала ветерану новий договір.

Тим часом «Баварія» розпочала роботу над пролонгацією форварда Гаррі Кейна. Керівництво мюнхенців прагне заздалегідь визначити долю англійця. Чинний контракт нападника з німецьким грандом розрахований до літа 2027 року.

Натомість колишній нападник французького ПСЖ Ліонель Мессі повторив неочевидне досягнення Пеле. Аргентинець зрівнявся з Королем футболу за голами прямим ударом зі штрафного. Рекордсменом світу за цим показником залишається екслідер французького «Ліона» Жуніньйо Пернамбукано.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Емре Джан ФК Боруссія (Дортмунд) Бундесліга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гаррі Кейн матиме нагоду затриматися в складі «Баварії»
«Баварія» взялася за контракт найрезультативнішого форварда Європи – інсайдер
Сьогодні, 14:48
Майкла Олісе сватають до столиці Іспанії
Мбаппе прагне позбутися двох одноклубників заради зірки «Баварії» – ЗМІ
20 лютого, 12:20
«Фолькспаркштадіон» був домівкою українських команд
Історичний гранд Бундесліги підтримав Україну в річницю вторгнення
24 лютого, 12:37
Кіліан Мбаппе прагне поїхати на третій Кубок світу
Лідер «Реала» прагне уникнути операції заради Чемпіонату світу 2026
28 лютого, 07:43
Жерар Мартін отримав визнання легенди Серії A
Оборонець «Барселони» отримав особливий подарунок від легенди «Мілана»
28 лютого, 13:03
Хаві Ернандес ще не працював із національними командами
Легенда «Барселони» провів перемовини з учасницею чемпіонату світу 2026
25 лютого, 15:41

Новини

Визначився транслятор матчів жіночої збірної України з футболу у відборі Чемпіонату світу
Визначився транслятор матчів жіночої збірної України з футболу у відборі Чемпіонату світу
Ковтун оформила перший в сезоні дабл-дабл в матчі чемпіонату Чехії з баскетболу
Ковтун оформила перший в сезоні дабл-дабл в матчі чемпіонату Чехії з баскетболу
Капітан гранда чемпіонату Німеччини зазнав важкої травми
Капітан гранда чемпіонату Німеччини зазнав важкої травми
Дебютанти УПЛ зіграли фінальний поєдинок туру: результат матчу
Дебютанти УПЛ зіграли фінальний поєдинок туру: результат матчу
«Баварія» взялася за контракт найрезультативнішого форварда Європи – інсайдер
«Баварія» взялася за контракт найрезультативнішого форварда Європи – інсайдер
Забарний відреагував на успішне повернення до основи ПСЖ
Забарний відреагував на успішне повернення до основи ПСЖ

Новини

МПК заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Сьогодні, 16:37
ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Сьогодні, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Сьогодні, 08:35
В Україні без опадів: погода на 2 березня
Сьогодні, 05:59
Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Вчора, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua