Капітан гранда чемпіонату Німеччини зазнав важкої травми

Універсальний футболіст провів лише два поєдинки після ушкодження

Дортмундська «Боруссія» надовго втратила ветерана Емре Джана. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Досвідчений німець травмувався під кінець першого тайму Der Klassiker проти мюнхенської «Баварії» (2:3). Згодом оборонець пройшов детальне обстеження. У нього виявили розрив хрестоподібної зв'язки лівого коліна.

Джан потрапив у лазарет щонайменше на півроку. Отже, ветеран «джмелів» пропустить не тільки вирішальні місяці нинішнього сезону, а й початок наступного. Лише минулого тижня він повернувся після травми паху.

У нинішньому сезоні Джан провів 16 поєдинків у всіх турнірах, у яких відзначився трьома голами. Контракт універсала, який може зіграти в обороні та середній лінії, розрахований до літа. Наразі «Боруссія» Д не запропонувала ветерану новий договір.

Тим часом «Баварія» розпочала роботу над пролонгацією форварда Гаррі Кейна. Керівництво мюнхенців прагне заздалегідь визначити долю англійця. Чинний контракт нападника з німецьким грандом розрахований до літа 2027 року.

Натомість колишній нападник французького ПСЖ Ліонель Мессі повторив неочевидне досягнення Пеле. Аргентинець зрівнявся з Королем футболу за голами прямим ударом зі штрафного. Рекордсменом світу за цим показником залишається екслідер французького «Ліона» Жуніньйо Пернамбукано.