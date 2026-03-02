Головна Спорт Новини
«Баварія» взялася за контракт найрезультативнішого форварда Європи – інсайдер

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
«Баварія» взялася за контракт найрезультативнішого форварда Європи – інсайдер
Гаррі Кейн матиме нагоду затриматися в складі «Баварії»
фото: Reuters

Німецький гранд має великі плани на головного претендента на «Золотий бутс»

Мюнхенська «Баварія» розпочала роботу над пролонгацією договору з нападником Гаррі Кейном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Чинний контракт англійця з «ротен» розрахований до літа 2027 року. Проте, керівництво «Баварії» не збирається відкладати продовження угоди. Тим більше, форварда періодично пов'язують з потенційним поверненням на Туманний Альбіон.

У нинішній кампанії Кейн зіграв 37 матчів у всіх турнірах, у яких забив 45 м'ячів. Зокрема, нападник оформив 30 голів у німецькій Бундеслізі. Наразі він – головний претендент на «Золотий бутс» найкращому бомбардиру сезону в Європі.

До Мюнхена Кейн перебрався влітку 2023 року з лондонського «Тоттнема». «Баварія» тоді віддала за нього 95 млн євро. З тих пір англієць завоював титул чемпіона та Суперкубок Німеччини. Також форвард двічі став найкращим голеадором Бундесліги.

Тим часом колишній нападник французького ПСЖ Ліонель Мессі повторив неочевидне досягнення Пеле. Аргентинець зрівнявся з Королем футболу за голами прямим ударом зі штрафного. Рекордсменом світу за цим показником залишається екслідер французького «Ліона» Жуніньйо Пернамбукано.

Натомість іспанська «Барселона» вирішила викупити нападника МЮ Маркуса Рашфорда. Вихованець англійського гранда наразі захищає кольори каталонців на правах оренди. Чемпіон Іспанії готовий віддати за форварда 30 млн євро.

НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Баварія Гаррі Кейн Бундесліга

