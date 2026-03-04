Панчук набрала 13 очок у грі чемпіонату Словаччини з баскетболу

Панчук увійшли до заявки збірної України на матчі відбору на Євробаскет-2027

Панчук за 23 хвилини набрала 13 очок, зробила 2 підбирання, 3 передачі, 3 перехоплення

У вівторок, 3 березня 2026 року, у жіночому чемпіонаті Словаччини на другому етапі регулярного чемпіонату «Шаморин», за який виступають українські баскетболістки, програв «Ружомбероку» 36:67. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У складі «Шаморина» найрезультативнішою стала Карина Панчук, яка за 23 хвилини набрала 13 очок (2/6 двоочкові, 3/6 триочкові, 0/2 штрафні), зробила 2 підбирання, 3 передачі, 3 перехоплення при 3 фолах та 1 втраті.

Дар'я Кононученко відіграла 26 хвилин, за які набрала 10 очок (4/5 двоочкові, 0/1 триочкові, 2/2 штрафні), зробила 5 підбирань, 1 перехоплення при 1 фолі та 1 втраті.

Ще одна українка «Шаморина» Віра Грималюк провела на майданчику 21 хвилину, за які записала до свого активу 5 очок (0/5 двоочкові, 1/4 триочкові, 2/2 штрафні), 2 підбирання, 1 передачу, 1 перехоплення при 1 втраті.

Панчук та Кононученко увійшли до заявки збірної України на наступні матчі відбору на Євробаскет-2027.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)