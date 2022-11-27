Нардеп Беленюк виграв чемпіонат України з греко-римської боротьби (відео)

Беленюк здобув перемогу у ваговій категорії до 87 кг

Олімпійський чемпіон Ігор 2020 у фіналі достроково здолав Артема Матяша

Олімпійський чемпіон 2020 року, срібний призер Ігор у 2016-му та народний депутат від партії «Слуга народу» Жан Беленюк виграв цьогорічний чемпіонат України з греко-римської боротьби.

Беленюк здобув перемогу у ваговій категорії до 87 кг, у фіналі він достроково здолав Артема Матяша.

У червні цього року нардеп також вигравав чемпіонат України і відібрався на чемпіонат світу, на який не поїхав за власним бажанням.

На початку листопада Жан Беленюк програв вибори президента НОК України: новим президентом НОК обрали чинного міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта