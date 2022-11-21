Беленюк написав заяву на вихід зі складу НОК

Беленюк: «У «такому» НОК не можу собі дозволити затриматися надовго»

Народний депутат від «Слуги народу» Жан Беленюк просить виключити його зі складу Національного олімпійського комітету України. Відповідну заяву олімпійський чемпіон опублікував у Facebook.

«У «такому» НОК не можу собі дозволити затриматися надовго», – написав Беленюк.

Зазначимо, що 17 листопада новим президентом НОК обрали чинного міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, а до складу комітету було зокрема обрано колишніх членів «ОПЗЖ» Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса.

На тлі цього Андрій Шевченко оголосив про свій вихід із НОК через незгоду з новим складом комітету. Раніше Шуфрич і Суркіс також ухвалили відповідне рішення.