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Беленюк написав заяву на вихід зі складу НОК

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Беленюк написав заяву на вихід зі складу НОК
фото: Жан Беленюк/Facebook

Беленюк: «У «такому» НОК не можу собі дозволити затриматися надовго» 

Народний депутат від «Слуги народу» Жан Беленюк просить виключити його зі складу Національного олімпійського комітету України. Відповідну заяву олімпійський чемпіон опублікував у Facebook.

«У «такому» НОК не можу собі дозволити затриматися надовго», – написав Беленюк.

Беленюк написав заяву на вихід зі складу НОК фото 1

Зазначимо, що 17 листопада новим президентом НОК обрали чинного міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, а до складу комітету було зокрема обрано колишніх членів «ОПЗЖ» Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса.

На тлі цього Андрій Шевченко оголосив про свій вихід із НОК через незгоду з новим складом комітету. Раніше Шуфрич і Суркіс також ухвалили відповідне рішення.

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Теги: Жан Беленюк Міжнародний олімпійський комітет депутат Facebook

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