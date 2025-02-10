Без критики не обійшлося. Трамп став першим президентом США, який відвідав Супербоул

Трамп розповів, що йому найбільше не сподобалося у Супербоулі-2025

Трамп був присутній на грі між «Філадельфією Іглз» та «Канзас-Сіті Чіфс»

Дональд Трамп став першим чинним президентом США, який відвідав Супербоул – фінальну гру сезону в американській Національній футбольній лізі (НФЛ). Про це повідомляє BBC.

Трамп був присутній на грі між «Філадельфією Іглз» та «Канзас-Сіті Чіфс». «Іглз» виграли матч із рахунком 40:22.

Трамп також розповів, що йому найбільше не сподобалося у Супербоулі-2025.

«Найгіршою частиною Супербоула, безумовно, було спостереження за початком матчу, коли м'яч летить повітрям, а всі на полі застигли. Студентський футбол так не робить та не буде! Чия була ідея так зіпсувати гру? Сподіваюся, вам це подобається, але я думаю, що це шкодить грі. Я думаю, коли є щось добре, його не змінюють. Я не розумію, чому це безпечніше. Чому це безпечніше? Вони все одно падають. Але якщо тренеру це подобається, то гаразд. Але, Боже, кілька тижнів тому я побачив це вперше. Я сказав: Що, чорт візьми, вони роблять з футболом?», – наводить слова Трампа Daily Mail.

Нагадаємо, український захисник Артур Чолач дебютував у Американській хокейній лізі (АХЛ).

Чолач зіграв у складі команди «Хендерсон Сільвер Найтс», яка є фарм-клубом команди НХЛ «Вегас Голден Найтс» .

Гравець збірної України став першим українським хокеїстом з 2016 року, який зіграв у другій за силою хокейній лізі Північної Америки. Останнім до Чолача українцем у АХЛ був форвард Руслан Федотенко, який завершував кар'єру в команді «Айова Вайлд».

Загалом в АХЛ грали 30 українців. Серед них Олексій Понікаровський, Сергій Варламов, Дмитро Христич, Олександр Годинюк, Ігор Карпенко.

Нагадаємо, речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова істерично відреагувала на недопуск РФ до чемпіонату світу з хокею. Зокрема, вона знову згадала про русофобію.

«До питання про русофобію та ненависть, дивовижна історія: Міжнародна федерація хокею вкотре прийняла політизоване та дискримінаційне рішення про усунення збірної Росії від участі у чемпіонаті світу з хокею 2026 року. Яку ж підставу вигадали і цього разу? Не заіржавіло в них. Підставою стала нібито нездатність і неможливість організаторів у контексті СВО, що триває, гарантувати безпеку російської команди під час майбутнього турніру», – заявила Захарова.

Вона також вважає, що рішення щодо російської збірної – лицемірство, політизація спорту, малодушність та порушення всіх принципів світового спорту та спортивного руху.

Разом з тим, вже звично для себе, Захарова не навела жодних фактів, які б могли підтвердити її слова.

Нагадаємо, що збірну Росії з хокею не допустили до участі у чемпіонаті світу 2026 року.

4 лютого, відбулося засідання виконкому Міжнародної федерації хокею. На ньому було ухвалено рішення про недопуск національної збірної Росії на чемпіонат світу 2026 року.

У Федерації хокею Росії буде право оскаржити рішення Міжнародної федерації хокею після закінчення чемпіонату світу 2025 року. Варто зазначити, Міжнародна федерація хокею допускає можливість перегляду рішення у разі припинення російської збройної агресії проти України .

Рішення щодо участі збірної Росії в олімпійському хокейному турнірі у 2026 році ще не ухвалено.