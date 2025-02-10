Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Без критики не обійшлося. Трамп став першим президентом США, який відвідав Супербоул

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Без критики не обійшлося. Трамп став першим президентом США, який відвідав Супербоул
Трамп розповів, що йому найбільше не сподобалося у Супербоулі-2025
фото: Reuters

Трамп був присутній на грі між «Філадельфією Іглз» та «Канзас-Сіті Чіфс»

Дональд Трамп став першим чинним президентом США, який відвідав Супербоул – фінальну гру сезону в американській Національній футбольній лізі (НФЛ). Про це повідомляє BBC.

Трамп був присутній на грі між «Філадельфією Іглз» та «Канзас-Сіті Чіфс». «Іглз» виграли матч із рахунком 40:22.

Трамп також розповів, що йому найбільше не сподобалося у Супербоулі-2025.

«Найгіршою частиною Супербоула, безумовно, було спостереження за початком матчу, коли м'яч летить повітрям, а всі на полі застигли. Студентський футбол так не робить та не буде! Чия була ідея так зіпсувати гру? Сподіваюся, вам це подобається, але я думаю, що це шкодить грі. Я думаю, коли є щось добре, його не змінюють. Я не розумію, чому це безпечніше. Чому це безпечніше? Вони все одно падають. Але якщо тренеру це подобається, то гаразд. Але, Боже, кілька тижнів тому я побачив це вперше. Я сказав: Що, чорт візьми, вони роблять з футболом?», – наводить слова Трампа Daily Mail.

Нагадаємо, український захисник Артур Чолач дебютував у Американській хокейній лізі (АХЛ).

Чолач зіграв у складі команди «Хендерсон Сільвер Найтс», яка є фарм-клубом команди НХЛ «Вегас Голден Найтс» .

Гравець збірної України став першим українським хокеїстом з 2016 року, який зіграв у другій за силою хокейній лізі Північної Америки. Останнім до Чолача українцем у АХЛ був форвард Руслан Федотенко, який завершував кар'єру в команді «Айова Вайлд».

Загалом в АХЛ грали 30 українців. Серед них Олексій Понікаровський, Сергій Варламов, Дмитро Христич, Олександр Годинюк, Ігор Карпенко.

Нагадаємо, речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова істерично відреагувала на недопуск РФ до чемпіонату світу з хокею. Зокрема, вона знову згадала про русофобію.

«До питання про русофобію та ненависть, дивовижна історія: Міжнародна федерація хокею вкотре прийняла політизоване та дискримінаційне рішення про усунення збірної Росії від участі у чемпіонаті світу з хокею 2026 року. Яку ж підставу вигадали і цього разу? Не заіржавіло в них. Підставою стала нібито нездатність і неможливість організаторів у контексті СВО, що триває, гарантувати безпеку російської команди під час майбутнього турніру», – заявила Захарова.

Вона також вважає, що рішення щодо російської збірної – лицемірство, політизація спорту, малодушність та порушення всіх принципів світового спорту та спортивного руху.

Разом з тим, вже звично для себе, Захарова не навела жодних фактів, які б могли підтвердити її слова.

Нагадаємо, що збірну Росії з хокею не допустили до участі у чемпіонаті світу 2026 року

4 лютого, відбулося засідання виконкому Міжнародної федерації хокею. На ньому було ухвалено рішення про недопуск національної збірної Росії на чемпіонат світу 2026 року.

У Федерації хокею Росії буде право оскаржити рішення Міжнародної федерації хокею після закінчення чемпіонату світу 2025 року. Варто зазначити, Міжнародна федерація хокею допускає можливість перегляду рішення у разі припинення російської збройної агресії проти України .

Рішення щодо участі збірної Росії в олімпійському хокейному турнірі у 2026 році ще не ухвалено.

Теги: американський футбол Супербоул Дональд Трамп США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очільник США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін
Трамп зізнався, що говорив з Путіним щодо завершення війни та зробив несподівану заяву
Вчора, 06:18
Директор Ryanair розповів, що у планах компанії відкрити близько 24 маршрутів до Києва та Львова
Ryanair планує відновити польоти до України цьогоріч. Все через заяви Трампа
4 лютого, 13:03
Дональд Трамп розраховує поспілкуватись Сі Цзіньпіном
Трамп планує поговорити із Сі Цзіньпіном: ЗМІ озвучили ймовірну дату
4 лютого, 07:17
Тіньовий флот Росії налічує до 1000 одиниць застарілих суден
Тіньовий флот: ГУР розповіло, як продають нафту росіяни та скільки мають танкерів
3 лютого, 15:09
Американські дипломати наполягають, щоб Держдеп США звільнив Україну від замороження допомоги – FT
Американські дипломати наполягають, щоб Держдеп США звільнив Україну від замороження допомоги – FT
26 сiчня, 03:54
Решта зі сказаного Трампом про світ – це анонс поки що керованого хаосу
Чого чекати світу від нової політики Трампа?
22 сiчня, 10:30
Президент США Дональд Трамп підписує документи у Білому домі після інавгурації
Трамп підписав перші укази на посаді президента США
20 сiчня, 23:03
Меланія Трамп посилено готується до церемонії інавгурації свого чоловіка
Меланія Трамп напередодні інавгурації чоловіка запустила власну криптовалюту
20 сiчня, 07:40
Меланія Трамп (ліворуч) вже порушувала чайну церемонію й не була присутня на традиційній зустрічі із чинною першою леді
Меланія Трамп відмовилася від чаювання з Джилл Байден
17 сiчня, 22:08

Новини

Без критики не обійшлося. Трамп став першим президентом США, який відвідав Супербоул
Без критики не обійшлося. Трамп став першим президентом США, який відвідав Супербоул
Ігри нескорених. В українців – перші медалі, але є нюанс з присмаком скандалу
Ігри нескорених. В українців – перші медалі, але є нюанс з присмаком скандалу
У РФ коментатор пропагандистського телеканалу після побиття потрапив до реанімації
У РФ коментатор пропагандистського телеканалу після побиття потрапив до реанімації
Ігри нескорених: проміжні результати другого дня змагань
Ігри нескорених: проміжні результати другого дня змагань
Молодий ірландський боксер помер через тиждень після титульного бою
Молодий ірландський боксер помер через тиждень після титульного бою
Вперше з 2016 року український хокеїст зіграв у поєдинку АХЛ
Вперше з 2016 року український хокеїст зіграв у поєдинку АХЛ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
163K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 лютого: ситуація на фронті
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 лютого 2025
36K
Чому в понеділок сформувалися величезні черги під ТЦК: пояснення
22K
Полонений росіянин прочитав «Заповіт» та розповів, що зрозумів
20K
Прогноз магнітних бур на 10-12 лютого: якою буде сонячна активність
14K
Із понеділка в Україні будуть відключення світла. Деталі від «Укренерго»

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:14
10 лютого: яке сьогодні свято, традиції та прикмети
Сьогодні, 00:05
9 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 лютого, 00:05
У восьми областях України введено аварійні відключення електроенергії (оновлено)
7 лютого, 08:54
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 лютого, 00:05

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua