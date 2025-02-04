Трамп планує поговорити із Сі Цзіньпіном: ЗМІ озвучили ймовірну дату

Білий дім: бесіда Трампа з Сі Цзіньпіном очікується у найближчі 24 години

Президент США Дональд Трамп розраховує поговорити з головою КНР Сі Цзіньпіном у найближчу добу, заявила прессекретарка Білого дому прессекретар Білого дому Керолайн Левітт у ефірі Fox News. При цьому говорити про порядок переговорів вона відмовилася.

«Як нещодавно заявив президент в Овальному офісі, він має план поговорити з головою Сі протягом наступних 24 годин», – повідомила вона.

Телеканал CNN нагадав, що Трамп та Сі Цзіньпін за кілька днів до вступу на посаду американського президента провели по телефону «дуже хорошу розмову». На церемонії інавгурації був найвищий китайський чиновник, який коли-небудь прямував на подібний захід.

Президент США також подав інші сигнали про те, що він перебуває в режимі укладання угод з Пекіном, неодноразово заявляючи, що сподівається працювати з головою над врегулюванням війни в Україні. При цьому Трамп сформував свою адміністрацію із прихильників найжорсткішої позиції щодо Китаю.

Нагадаємо, 1 лютого президент США Дональд Трамп підписав указ про введення мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. Йшлося про 25% зборів з усього імпорту із країн північноамериканського материка та 10% на продукцію з азійської держави. Тарифи почали діяти у вівторок, 4 лютого.

Утім, пізніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки призупинять запровадження мит на деякі товари мінімум на 30 днів, зокрема це стосується Канади та Мексики.

До слова, президент США Дональд Трамп знову пригрозив країнам БРІКС 100% митами, якщо вони спробують створити нову валюту.