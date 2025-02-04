Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп планує поговорити із Сі Цзіньпіном: ЗМІ озвучили ймовірну дату

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп планує поговорити із Сі Цзіньпіном: ЗМІ озвучили ймовірну дату
Дональд Трамп розраховує поспілкуватись Сі Цзіньпіном
фото із відкритих джерел

Білий дім: бесіда Трампа з Сі Цзіньпіном очікується у найближчі 24 години

Президент США Дональд Трамп розраховує поговорити з головою КНР Сі Цзіньпіном у найближчу добу, заявила прессекретарка Білого дому прессекретар Білого дому Керолайн Левітт у ефірі Fox News. При цьому говорити про порядок переговорів вона відмовилася.
«Як нещодавно заявив президент в Овальному офісі, він має план поговорити з головою Сі протягом наступних 24 годин», – повідомила вона.

Телеканал CNN нагадав, що Трамп та Сі Цзіньпін за кілька днів до вступу на посаду американського президента провели по телефону «дуже хорошу розмову». На церемонії інавгурації був найвищий китайський чиновник, який коли-небудь прямував на подібний захід.

Президент США також подав інші сигнали про те, що він перебуває в режимі укладання угод з Пекіном, неодноразово заявляючи, що сподівається працювати з головою над врегулюванням війни в Україні. При цьому Трамп сформував свою адміністрацію із прихильників найжорсткішої позиції щодо Китаю.

Нагадаємо, 1 лютого президент США Дональд Трамп підписав указ про введення мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. Йшлося про 25% зборів з усього імпорту із країн північноамериканського материка та 10% на продукцію з азійської держави. Тарифи почали діяти у вівторок, 4 лютого.

Утім, пізніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки призупинять запровадження мит на деякі товари мінімум на 30 днів, зокрема це стосується Канади та Мексики.

До слова,  президент США Дональд Трамп знову пригрозив країнам БРІКС 100% митами, якщо вони спробують створити нову валюту.

Читайте також:

Теги: США тарифи Китай Дональд Трамп політика президент прессекретар Сі Цзіньпін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Хорватії не може накладати вето на закони, але має право голосу в питаннях зовнішньої політики, оборони та безпеки
На виборах у Хорватії перемагає чинний проросійський президент
13 сiчня, 00:45
Шон Керран (праворуч від Трампа) має 23-річний досвід роботи в правоохоронних органах
Трамп призначив очільником Секретної служби агента, який прикрив його під час замаху
23 сiчня, 19:19
Фумінорі продав своє помешкання в Токіо, щоб допомогти Україні
Відомий японський волонтер може покинути Україну: яка причина
18 сiчня, 15:48
Джо Байден з дружиною Джилл та обраний президент США Дональд Трамп з дружиною Меланією
Дональд Трамп прибув до Білого дому
20 сiчня, 17:21
Путін і Сі Цзіньпін поговорили по відеозв'язку
Сі Цзіньпін вкотре поговорив із Путіним: деталі
21 сiчня, 12:14
Нафта з Росії перестала бути цікавою двом головним покупцям
Страшний сон Москви: Китай та Індія зупинили закупівлі російської нафти
28 сiчня, 19:00
Реалії війни демонструють, що українки активно долучаються до лав ЗСУ та добровільно служать у війську
Стало відомо, чи буде мобілізація жінок у лютому 2025 року
28 сiчня, 02:12
Келлог наголосив, що президентські та парламентські вибори в Україні, відкладені на час дії воєнного стану, «необхідно провести»
США наполягають на виборах в Україні: Келлог розповів, коли їх необхідно провести
1 лютого, 18:59
Трамп шукає спосіб обміняти рідкісноземельні метали України на допомогу від США
Трамп шукає спосіб обміняти рідкісноземельні метали України на допомогу від США
Вчора, 20:56

Політика

Іран шукає варіанти прискореного створення ядерної зброї – NYT
Іран шукає варіанти прискореного створення ядерної зброї – NYT
Трамп планує поговорити із Сі Цзіньпіном: ЗМІ озвучили ймовірну дату
Трамп планує поговорити із Сі Цзіньпіном: ЗМІ озвучили ймовірну дату
Кіт Келлог офіційно став спеціальним представником США з питань України та Росії
Кіт Келлог офіційно став спеціальним представником США з питань України та Росії
Шольц засудив ідею Трампа щодо обміну допомоги Україні на цінні метали
Шольц засудив ідею Трампа щодо обміну допомоги Україні на цінні метали
Віцепрезидент США готується до першої міжнародної поїздки на посаді
Віцепрезидент США готується до першої міжнародної поїздки на посаді
США відкладуть запровадження мит на імпорт товарів з Канади
США відкладуть запровадження мит на імпорт товарів з Канади

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
160K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 лютого: ситуація на фронті
63K
Гігантський розлом земної кори виявлено неподалік України
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 лютого 2025
35K
У Чехії бобри за два дні звели греблю, будівництво якої планували роками
17K
Дружина Каньє Веста продемонструвала сукню-невидимку на червоній доріжці «Греммі»
14K
Уряд затвердив правила отримання дозволу на контакти із Московською церквою

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала більше години
Сьогодні, 06:07
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого
Вчора, 06:00
Протести із побиттям у Грузії, дрони атакували НПЗ у Волгограді: головне за ніч
Вчора, 05:50
Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться
Вчора, 04:00
3 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua