Меланія Трамп напередодні інавгурації чоловіка запустила власну криптовалюту

Новообраний президент США та його дружина обзавелись власними криптовалютами

Дружина обраного президента США Дональда Трампа Меланія слідом за ним запустила власний мімкоін.

Криптовалюта отримала назву $Melania за аналогією з мемукоіном $Trump. Про запуск криптовалюти Меланія Трамп повідомила Truth Social. За даними майданчика CoinMarketCap, один мемкоін Меланії зараз можна купити за $0,03.

У п'ятницю Трамп заявив про запуск своєї криптовалюти. Оголошення через офіційні акаунти Трампа в соцмережах X (раніше Twitter) та Truth Social, спричинило ажіотаж у криптовалютному світі.

За добу обсяг торгів ємкоїнів перевищив 11 млрд доларів, капіталізація криптовалюти вже перевищує $10,5 млрд. Один мемкоін $TRUMP зараз коштує приблизно $50.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що Трамп планує видати указ, який оголосить розвиток криптовалюти національним пріоритетом Сполучених Штатів. Інавгурація політика відбудеться сьогодні, 20 січня.

Мемкоїни – це криптовалюта, яка створюється як соціальний експеримент. Її ціна залежить від популярності того феномену, на базі якого вона створена. Наприклад, мемкоіни типу politifi – суміш слів politic (політичний) та finance (фінанси) – створюються на підтримку того чи іншого політичного діяча. Ціна мемкоіна залежить від рівня підтримки політика. Криптовалюти такого формату не несуть у собі жодної цінності чи способів застосування та є спекулятивним фінансовим інструментом.

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