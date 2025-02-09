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Трамп зізнався, що говорив з Путіним щодо завершення війни та зробив несподівану заяву

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Трамп зізнався, що говорив з Путіним щодо завершення війни та зробив несподівану заяву
Очільник США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін
фото з відкритих джерел

Очільник США вірить, що Путіну не байдужі смерті тисяч людей, які гинуть в Україні

 

Президент США Дональд Трамп розмовляв з російським диктатором Володимиром Путіним по телефону, щоб спробувати домовитися про припинення війни в Україні. Про це сказав він в інтерв’ю The Post.

Трамп вважає, що Путіну «небайдужі» вбивства на полі бою.

«Він хоче, щоб люди перестали вмирати. Усі ці мертві люди. Молоді, молоді, гарні люди. Вони як ваші діти, їх два мільйони – і без причини», – заявив він.

Також очільник США вкотре наголосив, що війни у 2022 році не було «ніколи б не сталося», якби він був тоді президентом і додав, що у нього є конкретний план припинення війни.

«У мене завжди були хороші стосунки з Путіним... Я сподіваюся, що це швидко (завершити війну, – ред.). Кожен день гинуть люди. Ця війна така погана в Україні. Я хочу покінчити з цією клятою справою», – каже політик.

Крім того, Трамп анонсував зустріч представників США із президентом України Володимиром Зеленським. Зокрема, очікується, що наступного тижня віце-президент Венс зустрінеться з Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки.

Трамп також заявив, що хоче укласти угоду на $500 млн із Зеленським, яка дозволить США отримати доступ до рідкісноземельних мінералів та газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якій потенційній мирній угоді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп готовий посилити санкції проти Росії та подвоїти їх задля того, щоб змусити її закінчити війну проти України.

Водночас видання Time повідомлялося, що президент США Дональд Трамп має важелі, щоб змусити диктатора Володимира Путіна швидко припинити війну в Україні, якщо він відмовиться від повільного, непослідовного економічного тиску з боку адміністрації Джо Байдена. 

До слова, згідно з опитуванням, яке тривало на сайті «Главкома» з 30 грудня 2024 року, понад половина опитуваних користувачів мережі не вірять у те, що у 2025 році відбудеться перемирʼя з Росією.

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Теги: росія війна путін Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна президент переговори

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