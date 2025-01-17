Меланія Трамп відмовилася від чаювання з Джилл Байден

Меланія Трамп (ліворуч) вже порушувала чайну церемонію й не була присутня на традиційній зустрічі із чинною першою леді

Традиція чаювання виникла в 1953 році, коли дружина президента Гаррі Трумена провела екскурсію для нової першої леді

Перша леді США Джилл Байден розповіла, що майбутня перша леді Меланія Трамп відхилила її запрошення на чай. Про це повідомляє The Washington Post.

Джилл Байден запросила Меланію Трамп на чаювання у Білий дім, як це прийнято у перших леді, які приходять і йдуть з посади, під час передачі влади в країні. Однак Меланія Трамп відмовилася.

Дружина Байдена зазначила, що написала Меланії Трамп записку, яку передала новообраному президенту Трампу, коли вони побачилися на відкритті Нотр-Даму в грудні. «Я привітала її і запропонувала допомогу», – зазначила вона.

Однак відповіді від майбутньої першої леді пані Байден не отримала. Жінки коротко поспілкувалися на державному похороні президента Джиммі Картера, де Меланія Трамп подякувала першій леді.

Однією з традицій, яка стосується передачі влади в США, є роль першої леді в забезпеченні символічного переходу житлових приміщень Білого дому для нової президентської родини. Ця традиція виникла в 1953 році, коли Бесс Трумен, дружина президента Гаррі Трумена, провела екскурсію для нової першої леді – Меймі Ейзенхауер, щоб ознайомити її з житловими приміщеннями Білого дому. Під час цього заходу було організоване чаювання, що символізувало передачу не тільки простору, але й теплих побажань наступникам.

Хоча це чаювання не є обов'язковим, більшість перших леді продовжували традицію як доброзичливий жест, незалежно від їхніх політичних розбіжностей. Однак не у всіх випадках ця зустріч відбувалася, наприклад, через напружені стосунки чи відсутність співпраці між адміністраціями.

Так, у 2021 році президент США Дональд Трамп залишив Білий дім, не привітавши Джо Байдена перед інавгурацією. Він проігнорував традицію чаювання, а також відмовився надати Байдену урядовий літак. Водночас у 2017 році президент і перша леді США – Барак і Мішель Обами влаштували для Трампів прийом з чаюванням в Овальному кабінеті, після чого всі разом вирушили на інавгурацію.

Нагадаємо, інавгурація обраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року. У цей день новий лідер країни складе присягу на вірність Конституції та виголосить інавгураційну промову.

Як повідомлялося, обраний президент США Дональд Трамп проведе мітинг у Вашингтоні за день до інавгурації. Захід, який у Трампа називають «мітингом перемоги», відбудеться на критій арені Capital One Arena в центральній частині Вашингтона.

Варто зазначити, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не буде присутній на інавгурації нового президента США 20 січня, а от засновник маркетплейсу Amazon Джефф Безос, голова Tesla та SpaceX Ілон Маск та засновник Meta Марк Цукерберг будуть гостями на заході.

Як відомо, усі VIP-квитки на інавгурацію Трампа розпродані. Комітет з інавгурації обраного президента США Дональда Трампа більше не продає квитки на церемонію вступу політика на посаду.

До слова, інавгурація обраного президента США Дональда Трампа пройде у приміщенні через небезпечно низькі температури, які прогнозуються у Вашингтоні.