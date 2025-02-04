Збірну Росії з хокею відсторонено від участі у чемпіонаті світу 2026 року

Рішення щодо участі збірної Росії в олімпійському хокейному турнірі у 2026 році ще не ухвалено

Збірну Росії з хокею не допустили до участі у чемпіонаті світу 2026 року. Про це інформують російські пропагандистські ЗМІ.

Зазначається, що сьогодні, 4 лютого, відбулося засідання виконкому Міжнародної федерації хокею. На ньому було ухвалено рішення про недопуск національної збірної Росії на чемпіонат світу 2026 року.

У Федерації хокею Росії буде право оскаржити рішення Міжнародної федерації хокею після закінчення чемпіонату світу 2025 року. Варто зазначити, Міжнародна федерація хокею допускає можливість перегляду рішення у разі припинення російської збройної агресії проти України .

Рішення щодо участі збірної Росії в олімпійському хокейному турнірі у 2026 році ще не ухвалено.

Нагадаємо, Міжнародна федерація каное (ICF) після звернення українського журналіста Артема Худолєєва перевірить «нейтральність» російської слаломістки Алсу Міназової. Про це інформує Watchers.

Зазначається, що нещодавно Міназова отримала від ICF статус «нейтральної» атлетки. Це дозволить їй брати участь в міжнародних змаганнях.

Раніше росіянка брала участь у пропагандистських зустрічах з соратником російського диктатора Володимира Путіна міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та главою республіки Башкортостан Радієм Хабіровим.

Український журналіст звернувся з запитом до керівників ICF щодо «нейтрального» статусу Міназової та інформації про її участь у пропагандистських заходах.

Президент ICF Томас Конечко відреагував на запит та відповів, що ICF перевірить інформацію щодо Міназової.

«Шановний Артеме! Велика подяка за ваш лист та інформацію, що міститься в ньому. Ми маємо чітку політику щодо нейтральних спортсменів, схвалену нашою радою ICF у 2023 році, щоб дозволити нейтральним спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у змаганнях, яка добре спрацювала протягом минулого року. Відповідно до нашої політики ми передамо вашу інформацію на розгляд нашій комісії ICF. Ще раз дякую за вашу інформацію та вашу відданість», – йшлося у листі президента ICF Конечка.

Як повідомляв «Главком», Міназова також у соцмережах вітала Хабірова з днем ​​народження.

Варто зазначити, що Лавров потрапив під санкції Австралії, Швейцарії, Нової Зеландії, Канади, ЄС, України, США, Японії та Великої Британії за підтримку війни проти України. Хабіров потрапив під санкції Австралії, Нової Зеландії, Канади, ЄС, України, США та Великої Британії за підтримку російської агресії проти України.

Міназова також вподобала пост в Instagram з Путіним.

Нагадаємо, веслувальниця Лариса Жалінська, яка служила в Національній гвардії України, виїхала з України за туристичною путівкою і поїхала в Росію.

В інтерв'ю російським пропагандистам з RT вона заявила, що «вона росіянка», а також розповіла, як потрапила до Москви.

«Сьогодні мої дії багато хто кваліфікує як втечу в Росію, але я б не вважала це втечею. Я б це назвала поверненням на батьківщину, на історичну батьківщину. Я є росіянкою за національністю, моє рідне місто – це місто Приморськ Запорізької області Російської Федерації, я завжди була російськомовна.

Мені на руку зіграло те, що з весни 2024 року жінкам-військовослужбовцям стали надавати відпустки з правом виїзду за кордон, зокрема за туристичними путівками. Тому мною була придбана туристична путівка до Чехії. Також я підстрахувалася, оформила другий закордонний паспорт, не сповістивши про це військову частину.

Саме за цим паспортом я згодом перетнула кордон. Раніше за допомогою Telegram-каналів і друзів з Росії я знайшла перевізників, які вивозять зі Львова до Польщі і там допомагають через спеціальні чати знайти перевізників, які вже перетинають польсько-білоруський кордон. Також за допомогою друзів з Росії було куплено квиток на літак Мінськ-Москва», – сказала Жалінська.

Жалінська неодноразово ставала чемпіонкою України з академічного веслування, на останньому чемпіонаті України в 2024 році на її рахунку дві бронзи та срібло, в 2023 році вона мала чотири золота.