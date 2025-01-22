Чого чекати світу від нової політики Трампа?

«Американці житимуть краще»: як Трамп планує змінити політику США

Американці житимуть краще, а всі інші – гірше.

Це короткий виклад інавгураційної промови Трампа. Хоча саме твердження це сумнівне, оскільки американцям зараз доведеться втягнутися у складне внутрішньополітичне протистояння. Яке, як виявилося, з виборами не закінчилося, а тільки почалося.

Американське суспільство дуже не любить одностайного «одобрямс», але дуже любить відстоювати свободи та право на власну думку – на цьому століттями побудована уся їхня політична культура, – зламати яку буде непросто. Навіть Трампу. Тому у найближчі місяці політика таки поцікавиться кожним американцем.

Хороших новин для України дві.

Перша це те, що імідж геополітичного мачо змушуватиме Трампа показувати силу, у тому числі – Путіну.

Тому прямої здачі українських інтересів не буде. Але будуть складні і багатоповерхові перемовини про «мир» в Україні, які можливо навіть завершаться стратегічною паузою (не плутати із завершенням) у війні.

Друга новина – це тверде переконання Трампа, що США мають залити світ своїми енергоносіями.

Це серйозна історія, здатна погризти до дірок шланги російської бензоколонки.

Решта зі сказаного Трампом про світ – це анонс поки що керованого хаосу. Ключове слово тут «керованого». А, можливо, ще ключове слово тут «поки».

Бо жодного уявлення як будуть вибудовані відносини у трампівському світі із ЄС, НАТО, Китаєм чи іншими важливими гравцями у Білому Домі поки немає.

Звісно, багато (але не всі) яскравих міжнародних анонсів розсиплеться як пил (про Гренландію, Панамський канал та Канаду напишу окремо). Але шоу і потрясіння будуть добрячі.

І оскільки йдеться про найбільшу світову потугу – США, – то заховатись від цього буде нікуди. Навіть, як доводить Маск, у далекому космосі.