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    Білодід: Були пропозиції від інших країн, але хочу виступати під прапором України

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    Дар'я Білодід - Білодід: Були пропозиції від інших країн, але хочу виступати під прапором України
    Дар'я Білодід

    Пропозицій було багато

    17-річна українська дзюдоїстка Дар'я Білодід розповіла, що їй пропонували змінити громадянство.

    За її словами, таких пропозицій було багато.

    «Виступати під іншим прапором? Пропозицій було багато. Уточнювати не хочу, які країни. А відмовилася, тому що хочу виступати під прапором своєї країни», - запевнила Білодід.

    Як відомо, 20-го вересня Білодід стала чемпіонкою світу 2018 року.

    У півфіналі турніру в азербайджанському Баку у ваговій категорії до 48 кг вона перемогла олімпійську чемпіонку Паулу Парето з Аргентини завдяки одному ваза-арі.

    Таким чином після цієї звитяги українка вийшла до фіналу чемпіонату світу.

    У вирішальному поєдинку змагань вона зустрілася із Фуною Тонакі з Японії, яку також здолала. Та ще й зробила це іппоном.

    Це – перше золото в історії українського жіночого дзюдо. І друге загалом, після перемоги Георгія Зантараї у Роттердамі у 2009 році.

    Окрім того, Дар'я, якій тільки у жовтні виповниться 18 років, стала наймолодшою чемпіонкою світу в історії дзюдо.

    Джерело: Ліга.net

    чемпіонат світу дзюдо
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