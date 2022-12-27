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Білорусь засудила колишню олімпійську плавчиню до 12 років колонії

glavcom.ua
Білорусь засудила колишню олімпійську плавчиню до 12 років колонії
З обвинуваченої буде стягнуто майнові збитки
фото з відкритих джерел

Спортсменку «відправляють» до виправної колонії загального режиму, а активіста – до колонії посиленого режиму

Мінський міський суд заочно засудив колишню олімпійську плавчиню Олександру Герасименю до 12 років позбавлення волі. Аналогічний термін також дали політичному активісту Олександру Опейкіну. Обох суд визнав винними у закликах до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці країни. Про це повідомляє БелТА.

Спортсменку «відправляють» до виправної колонії загального режиму, а активіста – до колонії посиленого режиму. Зазначається, що термін відбування покарання обчислюватиметься з дня затримання.

Крім того, з обвинувачених солідарно буде стягнуто майнові збитки: на користь Білоруської федерації сучасного п'ятиборства та Білоруської федерації велосипедного спорту.

«Арештоване майно обвинуваченої Герасимені, у тому числі гроші в сумі понад $48,7 тис. на розрахунковому рахунку в одному з банків, автомобіль Land Rover Discovery Sport, телефони, квартиру та машино-місце на вул. Філімонова, суд вирішив залишити під арештом рахунок забезпечення виконання вироку в частині цивільних позовів та державного мита», – йдеться у публікації.

Як випливає із судових матеріалів, Герасименя та Опейкін створили не зареєстроване на території Білорусі об'єднання «Білоруський фонд спортивної солідарності» і з серпня 2020 року по 20 травня 2022 року через ЗМІ та інтернет «поширювали свідомо неправдиві відомості та вигадки про події, що відбувалися на території Білорусі, про хід та результати виборчої кампанії 2020 року».

Сама Олександра Герасименя вже прокоментувала вирок Мінського суду, зауваживши з іронією, що заочно у Білорусі її можуть і розстріляти.

Білорусь засудила колишню олімпійську плавчиню до 12 років колонії фото 1

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Теги: Білорусь суд плавання

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