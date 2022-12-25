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Білоруський політолог пояснив, чому Україна не відповідає на агресію з території Білорусі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Білоруський політолог пояснив, чому Україна не відповідає на агресію з території Білорусі
Якщо можна дипломатичними засобами попередити участь білорусів у війні, Київ це робитиме
фото з відкритих джерел

«Влада України не хоче провокувати Лукашенка»

Україна не хоче, щоб Білорусь була повномасштабно втягнута у війну. Тож українська влада всіляко намагається запобігти такому розвитку подій. Таку думку у коментарі «Главкому» висловив білоруський політолог Валерій Карбалевич.

«Поки лише білоруська територія використовується для нападу, а Збройні сили Білорусі не беруть участь у війні в Україні. Київське керівництво хотіло би цю ситуацію попередити, не хотіло би провокувати Лукашенка на якісь дії», – каже Валерій Карбалевич.

Такий підхід є доволі раціональним, вважає політолог.

«У ситуації рівноваги, яка склалася на фронті, навіть використання невеликої, не дуже боєздатної білоруської армії – це не те, що сьогодні потрібно Україні. Якщо можна дипломатичними засобами попередити участь білорусів у війні, Київ це робитиме», – розповідає фахівець.

За словами Карбалевича, посольство України у Білорусі продовжує функціонувати, офіційна влада України не хоче зустрічатися з лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською. Усе це демонстрація того, що Лукашенка не хочуть провокувати на радикальні дії.

Раніше командувач Об’єднаних Сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що у Білорусі мотострілецький батальйон та два танкові батальйони отримали завдання висунутися в райони, які межують з державним кордоном України

Крім того, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що на сьогодні ймовірність повторного наступу з території Білорусі залишається низькою. 

Також Росія перекинула в Білорусь нову партію зенітних ракетних комплексів «Тор-М2К». Як пише міноборони Білорусі, партію озброєння було отримано «в рамках існуючого міжурядового договору про військово-технічне співробітництво Білорусі та Росії».

Тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив, чому стягує війська до кордону.

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Теги: Білорусь росія Олександр Лукашенко Міноборони посольство Україна президент Сергій Наєв озброєння влада Кирило Буданов

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