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    Бій Кличко - Джошуа – найкращий в 2017 році за версією Fightnews

    В топі авторитетного порталу знову українець
    Поєдинок за титули чемпіона світу в суперважкій вазі між Ентоні Джошуа (20-0, 20 КО) і Володимиром Кличко (64-5, 53 КО) визнаний найкращим боєм 2017 року за версією авторитетного порталу Fightnews. Бій відбувся 29 квітня в Лондоні на стадіоні «Вемблі» і завершився достроковою перемогою британця в 11-му раунді. Зазначимо, що поєдинок
    • Сьогодні, 15:41
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    Фото: Getty Images
    Фото: Getty Images

    В топі авторитетного порталу знову українець

    Поєдинок за титули чемпіона світу в суперважкій вазі між Ентоні Джошуа (20-0, 20 КО) і Володимиром Кличко (64-5, 53 КО) визнаний найкращим боєм 2017 року за версією авторитетного порталу Fightnews.

    Бій відбувся 29 квітня в Лондоні на стадіоні «Вемблі» і завершився достроковою перемогою британця в 11-му раунді.

    Зазначимо, що поєдинок Кличко - Джошуа також претендує на звання «Бій року» за версією The Ring. Інший авторитетний портал BoxingScene визнав бій Джошуа - Кличко найкращим в 2017 році.

    Нагадаємо, раніше портал Fightnews визнав українського боксера Василя Ломаченка (10-1, 8 КО) найкращим боксером 2017 року.

    Джерело: xsport.ua

    Володимир Кличко бокс Василь Ломаченко
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