Бій Кличко - Джошуа – найкращий в 2017 році за версією Fightnews
- Сьогодні, 15:41
-
Розсилка
Фото: Getty Images
В топі авторитетного порталу знову українець
Поєдинок за титули чемпіона світу в суперважкій вазі між Ентоні Джошуа (20-0, 20 КО) і Володимиром Кличко (64-5, 53 КО) визнаний найкращим боєм 2017 року за версією авторитетного порталу Fightnews.
Бій відбувся 29 квітня в Лондоні на стадіоні «Вемблі» і завершився достроковою перемогою британця в 11-му раунді.
Зазначимо, що поєдинок Кличко - Джошуа також претендує на звання «Бій року» за версією The Ring. Інший авторитетний портал BoxingScene визнав бій Джошуа - Кличко найкращим в 2017 році.
Нагадаємо, раніше портал Fightnews визнав українського боксера Василя Ломаченка (10-1, 8 КО) найкращим боксером 2017 року.
Джерело: xsport.ua