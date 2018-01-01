Бій Кличко - Джошуа увійшов до топ-100 подій 2017 року за версією Еurosport

Поєдинок двох боксерів у цьому рейтингу посів 18-те місце

Боксерський поєдинок між українцем Володимиром Кличком та британцем Ентоні Джошуа, що відбувся у квітні минулого року на лондонському стадіоні «Вемблі», упевнено увійшов до числа ста найбільш значущих подій 2017-го за версією телеканалу Еurosport. Поєдинок двох боксерів у цьому рейтингу посів 18-те місце (наприклад, широко



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Бій Кличко-Джошуа. Фото: Getty Images

Поєдинок двох боксерів у цьому рейтингу посів 18-те місце

Боксерський поєдинок між українцем Володимиром Кличком та британцем Ентоні Джошуа, що відбувся у квітні минулого року на лондонському стадіоні «Вемблі», упевнено увійшов до числа ста найбільш значущих подій 2017-го за версією телеканалу Еurosport.

Поєдинок двох боксерів у цьому рейтингу посів 18-те місце (наприклад, широко розрекламований бій між Флойдом Мейвезером та Конором Макгрегором - лише 56-те), повідомляє Klitschko-brothers.com.

«Суперважка вага давно не радувала нас настільки яскравими боями. Кожен, хто подивився весняний поєдинок Ентоні Джошуа з Володимиром Кличком, дістав величезне задоволення. Поєдинок у Лондоні, виграний британцем в одинадцятому раунді, показав світу кращі моменти боксу, в тому числі й неймовірний п'ятий раунд , який вартий того, щоб його переглядати по кілька разів», - прокоментували свій вибір експерти каналу.

Нагадаємо що промоутер Джошуа розповів про плани свого підопічного на 2018-ий рік.