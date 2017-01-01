Промоутер Джошуа розповів про плани свого підопічного на 2018-ий рік

Можливим опонентом Ентоні Джошуа у 2018-му році може стати Джозеф Паркер

Едді Хірн, промоутер британця Ентоні Джошуа (20-0, 20 КО), прокоментував подальші дії свого клієнта. Він зазначив, що наразі ведуться активні переговори про наступний поєдинок Джошуа. «Зараз ми активно працюємо над завершенням переговорів. Думки дуже оптимістичні. Однак про бій говорити рано, поки не підписаний контракт. У будь-якому



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Едді Хірн. Фото: IBTimes

Можливим опонентом Ентоні Джошуа у 2018-му році може стати Джозеф Паркер

Едді Хірн, промоутер британця Ентоні Джошуа (20-0, 20 КО), прокоментував подальші дії свого клієнта.

Він зазначив, що наразі ведуться активні переговори про наступний поєдинок Джошуа.

«Зараз ми активно працюємо над завершенням переговорів. Думки дуже оптимістичні. Однак про бій говорити рано, поки не підписаний контракт. У будь-якому випадку, про наступний бій для Ентоні Джошуа буде оголошено на початку 2018 року», - цитує Хірна Sky Sports.

Зазначимо, що раніше в ЗМІ з'явилась інформація про те, що команда Джошуа практично домовилась про бій із Джозефом Паркером (24-0, 18 КО).

Нагадаємо, що бій Кличко - Джошуа – найкращий в 2017 році за версією Fightnews.

Джерело: 24boxing.com.ua