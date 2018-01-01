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    «Бій століття»-2: Мейвезер дав згоду битися з МакГрегором за правилами MMA?

    У ЗМІ почали активно обговорювати можливість такого поєдинку
    Наразі ведуться переговори з Флойдом Мейвезером молодшим про реванш з Конором МакГрегором за правилами MMA. Про це заявив президент UFC (Абсолютний бійцівський чемпіонат) Дана Вайт. «Ми говоримо з Флойдом про укладання угоди з UFC. Це реально. Він говорив про боксерський бій, це було реально? Ви чули, як Флойд говорить про щось, що не є
    • Сьогодні, 17:49
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    Флойд Мейвезер молодший і Конор МакГрегор. Фото Reuters
    Флойд Мейвезер молодший і Конор МакГрегор. Фото Reuters

    У ЗМІ почали активно обговорювати можливість такого поєдинку

    Наразі ведуться переговори з Флойдом Мейвезером молодшим про реванш з Конором МакГрегором за правилами MMA.

    Про це заявив президент UFC (Абсолютний бійцівський чемпіонат) Дана Вайт.

    «Ми говоримо з Флойдом про укладання угоди з UFC. Це реально. Він говорив про боксерський бій, це було реально? Ви чули, як Флойд говорить про щось, що не є реальним?», - риторично перепитав він.

    «Мейвезер зазвичай робить натяк у ЗМІ, а потім це відбувається», - додав він.

    «Флойд говорив, що буде битися з Конором як у боксі, так і в MMA. Отже, подивимося, що станеться. Очевидно, що єдиний спосіб зробити цей бій знову – це вхід Мейвезера в октагон. Ми, UFC та Конор, прийшли до нього у бокс, і тепер прийшов час йому відповісти взаємністю та вийти в октагон», - цитує Дану tofight.ru.

    Окрім того, головний редактор сайту RundbyRoundBoxing.com Алехандро Бургос пояснив, що бій Флойда Мейвезера-молодшого та МакГрегора може відбутися у цьому році.

    «Такий бій принесе великий прибуток. За можливість побачити реванш у «клітці» люди готові заплатити хороші гроші. Ви розумієте, що Флойд зможе захистити себе контрактом і зв'язати руки МакГрегору. Та й сам Конор заради грошей може взяти участь у такому шоу», - цитує Бургоса vesti.kz.

    Нагадаємо, Мейвезер виграв «бій століття» у Макгрегора за правилами боксу у серпні 2017 року.

    бокс гроші бій-реванш MMA
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