Головна Спорт Новини
search button user button menu button

У чемпіонаті Англії запровадять систему напівавтоматичного визначення офсайду

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
У чемпіонаті Англії запровадять систему напівавтоматичного визначення офсайду
Наразі система напівавтоматичного визначення офсайду використовується у чемпіонаті Італії та Лізі чемпіонів
фото: marca.com

Нововведення має допомогти скоротити час перевірки положень «поза грою» із використанням системи VAR

В Англійській Прем'єр-лізі (АПЛ) з 12 квітня буде запроваджена система напівавтоматичного визначення офсайду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу АПЛ.

Зазначається, що дана система почне застосовуватись у 32-му турі чемпіонату Англії.

Подібне нововведення має допомогти скоротити час перевірки положень «поза грою» із використанням системи VAR до 31 секунди.

Варто зазначити, що наразі система напівавтоматичного визначення офсайду використовується у чемпіонаті Італії та Лізі чемпіонів. Вперше її було випробувано під час матчів чемпіонату світу 2022 року в Катарі.

Нагадаємо, минулого вікенду у складах своїх закордонних клубів на поле виходило шість із десяти легіонерів збірної України, яких Сергій Ребров викликав на березневі матчі плей-оф Ліги націй проти Бельгії.

У суботу, 29 березня, у 30-му турі італійської Серії A гол Артема Довбика (замінений на 84-й хвилині) приніс його «Ромі» перемогу (1:0) у гостьовому матчі з «Лечче».

У 29-му турі іспанської Ла Ліги «Реал» Андрія Луніна (повний матч) переміг удома «Леганес» — 3:2.

У неділю, 30 березня, у тому ж чемпіонаті Іспанії «Жирона» Віктора Циганкова (замінений на 71-й хвилині) програла виїзне каталонське дербі «Барселоні» – 1:4.

«Борнмут» Іллі Забарного (повний матч) не зміг пробитися до півфіналу Кубку Англії, програвши домашній чвертьфінальний поєдинок «Манчестер Сіті» (1:2).

У стартовому турі чемпіонської частини грецької Суперліги «Олімпіакос» Романа Яремчука (замінений на 65-й хвилині) обіграв удома «Панатінаїкос» (4:2), а наш форвард записав до свого активу одразу два забиті м’ячі (перший і третій голи своєї команди).

У заокеанській МЛС «Остін» Олександра Сватка (замінений на 80-й хвилині) переміг на виїзді «Сент-Луїс Сіті» – 1:0.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ПСВ – «Арсенал» 1:7
«Арсенал» знищив ПСВ у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
5 березня, 10:13
Трубін забирає м'яч до рук після небезпечної атаки каталонців
Трубін зробив фантастичний потрійний сейв у грі з «Барселоною» (відео)
6 березня, 09:16
Воротар Кожухар вже не зміг чимось допомогти своїй команді
Український нападник забив фантастичний гол із центру поля (відео)
7 березня, 15:33
Яну та Крістіана помітили у Монако
У мережі набирає популярності відео розваг доньки Суркіса з її чоловіком
17 березня, 12:06
Довбик пропустить гру з Бельгією
Чи зіграє Довбик з Бельгією? Стала відома заявка збірної України
20 березня, 09:55
Конопля не допоможе Україні у грі з Бельгією
Перед грою з Бельгією двоє гравців збірної України залишили табір команди через травми
21 березня, 14:06
У цьому сезоні у складі «Олівейренсе» Мартінс провів 19 матчів та забив 1 гол
У Португалії у ДТП загинув 19-річний футболіст
21 березня, 19:50
Перес щедро винагородив гравців свого клубу за перемогу над принциповим суперником
Президент «Реала» заплатив 250 тис. євро кожному гравцю клубу за прохід «Атлетіко»
26 березня, 15:10
Бруніньо довелося звернутися до психолога за допомогою
Гравець «Карпат» розповів, що намагався покінчити життя самогубством
Сьогодні, 18:44

Новини

Голкіперу видалили перфорацію в тонкій кишці після зіткнення у грі чемпіонату Іспанії
Голкіперу видалили перфорацію в тонкій кишці після зіткнення у грі чемпіонату Іспанії
У чемпіонаті Англії запровадять систему напівавтоматичного визначення офсайду
У чемпіонаті Англії запровадять систему напівавтоматичного визначення офсайду
Українські параволейболістки здобули бронзу Кубка Чемпіонів
Українські параволейболістки здобули бронзу Кубка Чемпіонів
Гравець «Карпат» розповів, що намагався покінчити життя самогубством
Гравець «Карпат» розповів, що намагався покінчити життя самогубством
Стала відома дата жеребкування півфіналу Кубка України з футболу
Стала відома дата жеребкування півфіналу Кубка України з футболу
Пішов з життя батько легендарного легкоатлета Болта
Пішов з життя батько легендарного легкоатлета Болта

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
195K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 квітня: ситуація на фронті
161K
«Бог цій людині дав усе, крім розуму…». Поет Крищенко назвав співака, який «був гордістю, а став ганьбою»
69K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 квітня 2025
55K
Стало відомо, де Данілов заробляє гроші після звільнення з посади секретаря РНБО
24K
У Чорнобильському заповіднику з'явився агресивний хижак з-за океану
24K
Прогноз магнітних бур на 1-3 квітня: якою буде сонячна активність

Новини

1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
30 березня, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 березня, 00:01
МВФ спрогнозував завершення війни в Україні
29 березня, 13:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua