У чемпіонаті Англії запровадять систему напівавтоматичного визначення офсайду

Нововведення має допомогти скоротити час перевірки положень «поза грою» із використанням системи VAR

В Англійській Прем'єр-лізі (АПЛ) з 12 квітня буде запроваджена система напівавтоматичного визначення офсайду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу АПЛ.

Зазначається, що дана система почне застосовуватись у 32-му турі чемпіонату Англії.

Подібне нововведення має допомогти скоротити час перевірки положень «поза грою» із використанням системи VAR до 31 секунди.

Варто зазначити, що наразі система напівавтоматичного визначення офсайду використовується у чемпіонаті Італії та Лізі чемпіонів. Вперше її було випробувано під час матчів чемпіонату світу 2022 року в Катарі.

Нагадаємо, минулого вікенду у складах своїх закордонних клубів на поле виходило шість із десяти легіонерів збірної України, яких Сергій Ребров викликав на березневі матчі плей-оф Ліги націй проти Бельгії.

У суботу, 29 березня, у 30-му турі італійської Серії A гол Артема Довбика (замінений на 84-й хвилині) приніс його «Ромі» перемогу (1:0) у гостьовому матчі з «Лечче».

У 29-му турі іспанської Ла Ліги «Реал» Андрія Луніна (повний матч) переміг удома «Леганес» — 3:2.

У неділю, 30 березня, у тому ж чемпіонаті Іспанії «Жирона» Віктора Циганкова (замінений на 71-й хвилині) програла виїзне каталонське дербі «Барселоні» – 1:4.

«Борнмут» Іллі Забарного (повний матч) не зміг пробитися до півфіналу Кубку Англії, програвши домашній чвертьфінальний поєдинок «Манчестер Сіті» (1:2).

У стартовому турі чемпіонської частини грецької Суперліги «Олімпіакос» Романа Яремчука (замінений на 65-й хвилині) обіграв удома «Панатінаїкос» (4:2), а наш форвард записав до свого активу одразу два забиті м’ячі (перший і третій голи своєї команди).

У заокеанській МЛС «Остін» Олександра Сватка (замінений на 80-й хвилині) переміг на виїзді «Сент-Луїс Сіті» – 1:0.