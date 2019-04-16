Божевільні гроші. «Реал» за новим контрактом з Adidas буде отримувати 120 млн євро в рік



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«Барселона» підписала подібний контракт з Nike - за умовами синьо-гранатові заробляють € 105 млн в рік

«Реал» найближчим часом повинен підписати нову спонсорську угоду з Adidas. Як повідомляє El Confidencial, новий контракт буде розрахований на 10 років. За його умовами мадридський клуб буде отримувати €120 млн в рік, а також € 30 млн у вигляді потенційних бонусів за перемогу в Лізі чемпіонів і клубному чемпіонаті світу.

Однак видання зазначає, що між сторонами виникли невеликі розбіжності. Справа в тому, що бразильські футболісти «Реала» Вінісіус і Родріго мають особисті контракти з Nike. Також з цією компанією співпрацюють Еден Азар і Кіліан Мбаппе, якими цікавляться вершкові.

Відзначимо, що раніше «Барселона» підписала подібний контракт з Nike - за умовами синьо-гранатові заробляють € 105 млн в рік, а також бонусні € 30 млн.

Джерело: Чемпионат.com