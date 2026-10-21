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Стало відомо, що Швеція хоче завадити російським лижникам виступити на Чемпіонаті світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Стало відомо, що Швеція хоче завадити російським лижникам виступити на Чемпіонаті світу
Російським лижникам загрожує пропуск головного старту 2027 року

Чемпіонат світу 2027 році пройде у Фалуні (Швеція)

Федерація лижного спорту Швеції хоче не допустити російських лижників до участі у Чемпіонаті світу, який пройде у Фалуні у 2027 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на SVT.

За повідомленням джерела, Федерація лижного спорту Швеції за підтримки Національної спортивної федерації намагаються вплинути на уряд, щоб не допустити в'їзду російських лижників до країни під час Чемпіонату світу у Фалуні в лютому наступного року.

Ця стратегія також була обговорена з іншими скандинавськими федераціями, які організовують етапи Кубка світу.

«Ми порушили це питання перед Національною федерацією спорту. Не виключено, що це питання можна порушити перед Міністерством закордонних справ та подивитися, яким країнам дозволено в'їзд до країни», – заявила генеральна секретарка Федерації лижного спорту Швеції Пернілла Бунде.

Нагадаємо, олімпійські чемпіонки зі спортивної гімнастики Ангеліна Мельникова та Вікторія Лістунова не виступлять на Чемпіонаті світу через відмову влади Нідерландів видати їм візи.

Крім Мельникової та Лістунової візу також не отримала Анна Калмикова.

«Посольство Нідерландів у Москві повідомило візовий центр про відмову у видачі віз трьом лідерам жіночої збірної команди Росії – Ангеліні Мельниковій, Вікторії Лістуновій та Анні Калмиковій. Таким чином, спортсменок позбавили можливості виступити на Чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики», – повідомили у Федерації гімнастики Росії.

Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики проходить 17-25 жовтня у Роттердамі (Нідерланди). На ньому будуть розіграні перші командні квоти на Олімпійські ігри 2028 року.

Мельникова та Лістунова відомі своєю підтримкою диктатора Володимира Путіна та його війни проти України. Анна Калмикова є представницею військового клубу «Динамо».

Варто зазначити, що «Главком» зібрав та передав організаторам світової першості, офіційним органам влади Нідерландів, Міністерству молоді та спорту України, НОК України інформацію про підтримку війни російськими гімнастками.

Теги: лижний спорт Швеція спорт

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