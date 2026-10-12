Турнір Mundialito Beach Soccer 2026 проходив з 9-11 жовтня в іспанському місті Ель-Пуерто-де-Санта-Марія

На престижному міжнародному турнірі з пляжного футболу Mundialito Beach Soccer 2026 жіноча збірна України фінішувала третьою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Змагання проходили з 9-го по 11 жовтня 2026 року в іспанському місті Ель-Пуерто-де-Санта-Марія.

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Склад збірної України

Вікторія Кислова, Анастасія Терех, Юлія Костюк, Аліка Коваль, Маргарита Юрасова, Ірина Дубицька, Ольга Квач, Юлія Солдатенко, Аміліна Тарсукова, Олена Лимар, Лілія Юзвенко, Ірина Кушнір. Тренер: Юрій Клименко.

Результати збірної України

Іспанія – Україна 6:1

Голи: Туї, Серрат, Квадрадо, Кампой, Мирон, Глез – Мирон, у власні ворота.

Бразилія – Україна 3:0

Голи: Адріеле, Таїс, Жасна.

Україна – Італія 5:0

Голи: Тарсукова, Терех, Кушнір-2, Дубицька.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.