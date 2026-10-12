Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Жіноча збірна України з пляжного футболу посіла третє місце на турнірі в Іспанії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Жіноча збірна України з пляжного футболу посіла третє місце на турнірі в Іспанії
Україна перемогла Італію на турнірі Mundialito Beach Soccer 2026

Турнір Mundialito Beach Soccer 2026 проходив з 9-11 жовтня в іспанському місті Ель-Пуерто-де-Санта-Марія

На престижному міжнародному турнірі з пляжного футболу Mundialito Beach Soccer 2026 жіноча збірна України фінішувала третьою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Змагання проходили з 9-го по 11 жовтня 2026 року в іспанському місті Ель-Пуерто-де-Санта-Марія.

7 фото
На весь екран

Склад збірної України

Вікторія Кислова, Анастасія Терех, Юлія Костюк, Аліка Коваль, Маргарита Юрасова, Ірина Дубицька, Ольга Квач, Юлія Солдатенко, Аміліна Тарсукова, Олена Лимар, Лілія Юзвенко, Ірина Кушнір. Тренер: Юрій Клименко.

Результати збірної України

Іспанія – Україна 6:1

  • Голи: Туї, Серрат, Квадрадо, Кампой, Мирон, Глез – Мирон, у власні ворота.

Бразилія – Україна 3:0

  • Голи: Адріеле, Таїс, Жасна.  

Україна – Італія 5:0 

  • Голи: Тарсукова, Терех, Кушнір-2, Дубицька.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: пляжний футбол жіночий футбол спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Синьо-жовті» розібралися зі словачками
Жіноча збірна України переграла Словаччину в плейоф відбору до Чемпіонату світу
9 жовтня, 21:27
У групі А6 суперницями України є збірні Фінляндії, Румунії та Шотландії
Дівоча збірна України з футболу з поразки розпочала відбір на Євро-2027
7 жовтня, 16:57
Підопічні Наталії Зінченко зберегли шанси на успіх
Футболістки «Харкова» програли «Торренсе» в кваліфікації Кубка Європи
23 вересня, 15:55
Поєдинок Україна – Словаччина відбудеться 13 жовтня
Україна проведе у Словаччині плейоф відбору жіночого Чемпіонату світу з футболу
18 вересня, 16:46
Усі етапи Кубка України складаються з одного матчу
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу серед жіночих команд
15 вересня, 20:48
У Южно-Сахалінську в останній день Кубка Росії дівчата бігли вгору, ведмідь вийшов
Російська спортивна чиновниця розповіла, як ведмідь вийшов до траси під час Кубка РФ з лижеролерів
Сьогодні, 16:55
Однією з найбільших зірок команди буде Міланія Кохан, чий брат Михайло Кохан є чинним чемпіоном Юнацьких Олімпійських Ігор
Визначився склад делегації України на юнацькі Олімпійські ігри у Дакарі
1 жовтня, 18:09
Дар’я Дудка та її чоловік стали батьками донечки
«Успішно десантувалася з живота». Титулована українська спортсменка народила доньку
30 вересня, 19:49
Активність ведмедів вплинула на проведення змагань на Сахаліні
У Росії спортивні змагання були скасовані через високу активність ведмедів
29 вересня, 09:26

Футбол

Жіноча збірна України з пляжного футболу посіла третє місце на турнірі в Іспанії
Жіноча збірна України з пляжного футболу посіла третє місце на турнірі в Іспанії
Серйозні перетасування серед лідерів чемпіонату: результати восьмого туру УПЛ 2026/2027
Серйозні перетасування серед лідерів чемпіонату: результати восьмого туру УПЛ 2026/2027
Збірна України змінила «домашній» стадіон у Лізі націй
Збірна України змінила «домашній» стадіон у Лізі націй
Середняк чемпіонату Іспанії змінив тренера після п'ятиматчевої серії без перемог
Середняк чемпіонату Іспанії змінив тренера після п'ятиматчевої серії без перемог
Блискавичний Фельгауер та напружені розв’язки: результати п’ятого туру Бундесліги 2026/2027
Блискавичний Фельгауер та напружені розв’язки: результати п’ятого туру Бундесліги 2026/2027
УЄФА призначила зіркового арбітра на матч «Шахтаря» у Лізі чемпіонів
УЄФА призначила зіркового арбітра на матч «Шахтаря» у Лізі чемпіонів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 жовтня: ситуація на фронті
230K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 жовтня 2026
152K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
102K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
84K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора

Новини

Графіки відключення світла на 13 жовтня: що повідомило «Укренерго»
Сьогодні, 20:01
США висунули Україні та Європі ультиматум через удари по Росії – CNN
Сьогодні, 14:26
В Україні до 23°, місцями значні дощі, туман: погода на 12 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 24°, місцями дощитиме: погода на 11 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
8 жовтня, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua