Суперникам українського скелетоніста заборонено одягати інноваційні шоломи на Олімпіаді

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Суперникам українського скелетоніста заборонено одягати інноваційні шоломи на Олімпіаді
Британські селетоністи виграли усі етапи Кубка світу цього сезону
фото: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

Дизайн може надавати несправедливу перевагу в аеродинаміці – вирішив Спортивний суд

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляцію британців і офіційно визнав незаконними їхні нові аеродинамічні шоломи для скелетону. Про це повідомляє «Главком»

Причина заборони шоломів

Британська асоціація бобслею та скелетону представила інноваційний дизайн із сильно виступаючою задньою частиною, який команда почала тестувати лише минулого тижня в Санкт-Моріці. Випробування відбувалися в рамках підготовки до головного старту сезону, а сам шолом розглядався як потенційна конкурентна перевага на високих швидкостях, характерних для сучасного скелетону. Британці стверджували, що шолом є цілісною конструкцією без додаткових насадок, а отже, не порушує правила, які забороняють використання змінних або знімних аеродинамічних елементів.

Однак Міжнародна федерація бобслею та скелетону звернула увагу на геометрію виробу, вважаючи, що форма задньої частини істотно змінює повітряний потік навколо спортсмена під час спуску. Після подання британською стороною апеляції питання було винесене на розгляд Спортивного арбітражного суду.

Спортивний арбітражний суд підтримав Міжнародну федерацію бобслею та скелетону, заявивши, що дизайн значно виступає ззаду і був створений виключно для посилення аеродинамічних властивостей, що суперечить чинному регламенту. У рішенні CAS наголошується, що навіть за відсутності додаткових насадок форма шолома може вважатися технічним засобом отримання переваги, якщо вона не відповідає принципу рівних умов для всіх учасників змагань.

Реакція британців на рішення CAS

Попри заборону, британські скелетоністи залишаються головними фаворитами Ігор. Метт Вестон та Маркус Вайатт цього сезону виграли всі 7 етапів Кубка світу, використовуючи свої старі, перевірені шоломи.

«Це як вода з качки. Я виграв п'ять із семи гонок цього року в шоломі, який дозволений на Олімпіаді. Новий шолом був би приємним бонусом, але він не є необхідним для гарного виступу», – заявив Метт Вестон.

Британія інвестувала у скелетон понад £5,7 млн державних коштів за останні чотири роки, і Вестон, як чинний дворазовий чемпіон світу, націлений виключно на золото.

Нагадаємо, що правовласники заборонили фігуристу з Росії виступати під музику з «Парфумера» на Олімпіаді. Петру Гуменніку довелося в екстренному порядку шукати заміну для своєї короткої програми. 

