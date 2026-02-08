Головна Спорт Новини
Правовласники заборонили фігуристу з Росії виступати під музику з «Парфумера» на Олімпіаді

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Правовласники заборонили фігуристу з Росії виступати під музику з «Парфумера» на Олімпіаді
Гуменнік відібрався на Олімпіаду після перемоги на останньому кваліфікаційному турнірі, куди його допустив ISU
фото: Reuters

Гуменніку довелося в екстренному порядку шукати заміну для своєї короткої програми

Російський фігурист Петро Гуменнік, який виступає на Олімпійських іграх у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо під нейтральним прапором, опинився в епіцентрі скандалу за два дні до старту чоловічих змагань. Про це провідомляє «Главком»

Небажання співпраці з росіянином

Власники прав на саундтрек до фільму «Парфумер: Історія одного вбивці» відкликали дозвіл на використання музики спеціально для представника країни-агресора. Мати фігуриста, Олена Гуменнік, заявила, що дозвіл було анульовано саме через приналежність атлета до Росії. Ситуація виглядає показовою, оскільки американська танцювальна пара Крістіна Каррейра та Ентоні Пономаренко також використовує цю музику в поточному сезоні, проте до них у правовласників претензій не виникло.

Через критично стислі терміни Гуменнік не зміг отримати дозвіл навіть на свою минулорічну програму під саундтрек із фільму «Дюна». У результаті атлет змушений терміново змінювати супровід на «Вальс 1805» Едгара Акопяна, дозвіл на який вдалося отримати в останній момент.

Проблема з музикою в інших фігуристів 

Гуменнік не єдиний, хто зіткнувся з авторськими правами в Мілані. Зокрема, іспанець Томас-Льоренс Гуаріно Сабате ледь не втратив програму під музику з «Міньйонів» через відмову Universal Studios, але в останню мить зміг домовитися з артистами напряму. Натомість одна з головних фавориток, бельгійка Луна Гендрікс, була змушена замінити пісню Селін Діон «Ashes» (з фільму «Дедпул 2») на іншу композицію тієї ж співачки, на яку легше отримати права.

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнає проблему авторських прав критичною, оскільки після дозволу використовувати музику зі словами у 2014 році, артисти все частіше вимагають солідних виплат або блокують виступи атлетів із країн-вигнанців.

Порушення нейтральності Гуменніком

Хоча Гуменнік був допущений до Ігор як «нейтральний індивідуальний атлет», його репутація в Україні та міжнародній спільноті є вкрай сумнівною. Раніше повідомлялося, що фігурист неодноразово порушував принципи нейтральності. Він працював з Іллею Авербухом, який перебуває під українськими санкціями через активну підтримку окупації Криму., а також брав участь у шоу для сімей російських військових та заходах, що фінансуються держструктурами РФ.

Медальний залік Олімпійських Ігор-2026

Нагадаємо, що донька скандальної російської тренерки була прапороносцем збірної Грузії на Олімпіаді. Разом із Діаною Девіс прапороносцем буде фігурист Лука Берулава, який виступає у парному катанні.

